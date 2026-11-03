महादेव ऐप केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विशाखापत्तनम की कंपनी का बैंक खाता तुरंत अनफ्रीज करने का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। महादेव एप ऑनलाइन सट्टा मामले में विशाखापत्तनम की शिपिंग कंपनी के चालू बैंक खाते को लंबे समय तक फ्रीज रखने की कार्रवाई को हाई कोर्ट ने अनुचित ठहराया है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने पुलिस और विचारण न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए खमतराई पुलिस को आईसीआईसीआई बैंक में संचालित खाते को तत्काल चालू कराने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को यदि खाते में किसी खास रकम के अपराध से जुड़े होने के ठोस साक्ष्य मिलते हैं तो वह कानून के अनुसार उस रकम को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट से आदेश मांग सकती है।

विशाखापत्तनम निवासी शाहिब खान और उनकी पत्नी सहर खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों एम/एस इंडिगो शिपिंग सर्विसेज के प्रबंध भागीदार हैं। कंपनी का आईसीआईसीआई बैंक में चालू खाता है। खमतराई पुलिस ने दर्ज केस की जांच के दौरान खाते को डेबिट फ्रीज करा दिया था। इस मामले में धोखाधड़ी और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे न तो एफआईआर में आरोपित हैं और न ही आरोपपत्र में उनके नाम शामिल हैं। केवल मोहम्मद फरहान के साथ कारोबारी लेन-देन के आधार पर उनका खाता फ्रीज किया गया है।

साइबर जांच में नहीं मिला सट्टा खेलने या खिलवाने का सबूत

राज्य की ओर से बताया गया कि मोहम्मद फरहान के मोबाइल फोन की जांच में याचिकाकर्ताओं के खाते से जुड़े संदिग्ध लेन-देन सामने आए थे। इसी आधार पर खाते को फ्रीज किया गया। हालांकि, हाई कोर्ट के निर्देश पर पेश साइबर फोरेंसिक रिपोर्ट में महादेव और रेड्डी एप के जरिए ऑनलाइन सट्टा खेलने या खिलवाने से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला। रिपोर्ट में केवल एक मोबाइल से विभिन्न खातों में पैसे के लेन-देन संबंधी व्हाट्सएप चैट मिलने का उल्लेख था। उसमें न तो रकम का ब्योरा था और न ही यह बताया गया था कि संबंधित राशि अपराध की कमाई है।