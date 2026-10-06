बिलासपुर कलेक्ट्रेट में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, पांच वरिष्ठ अफसरों के बदले गए प्रभार और जिम्मेदारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः जिले की प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करने और लंबित फाइलों के तेजी से निपटारे के लिए कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। राज्य प्रशासनिक सेवा के पांच सीनियर अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल करते हुए नई जिम्मेदारी तय की गई है।

आम जनता से सीधे जुड़े जनदर्शन, सीएम हेल्पलाइन, भू-अर्जन और हाई कोर्ट के मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए खास रणनीति के तहत प्रभार बांटे गए हैं। कलेक्ट्रेट के कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने के मकसद से जारी संशोधित आदेश में अफसरों को उनकी कार्यकुशलता के आधार पर अहम मोर्चों पर तैनात किया गया है। संयुक्त कलेक्टर उमेश पटेल को वित्त-स्थापना, भू-अर्जन, भू-बंटन के साथ-साथ मुख्यमंत्री की घोषणाओं की मानिटरिंग और सीएसआर का नोडल बनाया गया है।

वहीं संयुक्त कलेक्टर रजनी भगत को शहर के प्रमुख थानों सिविल लाइन, कोतवाली, सरकंडा आदि की कानून-व्यवस्था की कमान सौंपते हुए चिप्स, लोक सेवा केंद्र और बाल श्रम शाखा का जिम्मा दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार कंवर को जमीन-जायदाद से जुड़े संवेदनशील नजूल विभाग, भू-अभिलेख और रिकार्ड रूम का जिम्मा सौंपा गया है। डिप्टी कलेक्टर भवानी शंकर साव को राजस्व, परीक्षा और राहत शाखा के साथ सबसे संवेदनशील काम हाईकोर्ट में शासन के पक्ष की नियमित निगरानी का जिम्मा मिला है। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर सालिक राम गुप्ता को जनता की सीधी शिकायतों, जनदर्शन, जनसमस्या निवारण शिविर, टीएल पत्रों और सीएम हेल्पलाइन की पेंडेंसी खत्म करने के अहम मोर्चे पर लगाया गया है।