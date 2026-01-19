पुरुष समलैंगिक संबंध और नशीले इंजेक्शनों से बिलासपुर में बढ़ रहा HIV-AIDS, 9 हजार से ज्यादा हुऐ मरीज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: प्रदेश की न्यायधानी में एड्स की स्थिति भयावह होती जा रही है। सिम्स एआरटी सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, जिले में अब तक 9 हजार से अधिक एड्स पीड़ित पंजीकृत हो चुके हैं। संक्रमण का पारंपरिक तरीका अब बदल गया हैं, अब पुरुषों का पुरुषों से संबंध (एमएसएम) और नशीले इंजेक्शन का साझा इस्तेमाल इस जानलेवा बीमारी के सबसे बड़े कारण बनकर उभर रहा हैं।

सिम्स एआरटी सेंटर में वर्ष 2010 से 2025 तक कुल 9,423 एड्स पीड़ित पंजीकृत हुए हैं। इनमें 5,492 पुरुष, 3,295 महिलाएं और 74 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। वर्तमान में 4,472 केस एक्टिव हैं, जो नियमित दवा ले रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि संक्रमण अब केवल असुरक्षित महिला-पुरुष संबंधों तक सीमित नहीं है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 12 से 65 वर्ष तक के लोग, जिनमें मजदूर से लेकर व्हाइट कॉलर (संपन्न वर्ग) के व्यक्ति, इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं।

संक्रमण फैलने का एक और बड़ा कारण नशीले इंजेक्शनों का उपयोग है। आर्थिक रूप से कमजोर नशेड़ी एक ही सिरिंज का कई लोगों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे एचआईवी तेजी से फैल रहा है। सामाजिक संस्थाओं के आंकड़े बताते हैं कि जिले में 4,462 पंजीकृत सेक्स वर्कर्स में से 104 पाजिटिव हैं, जिनमें से अधिकांश 25 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की हैं। बढ़ता शहर और बदलती जीवनशैली न्यायधानी को एड्स के मुहाने पर खड़ा कर रही है। सिम्स एआरटी सेंटर से प्राप्त 2010 से 2025 तक के आकंडे जिले में एड्स के आंकड़े यह बता रहे है कि अब तक कुल पंजीकृत 9,423 मरीजों में से 5,492 पुरुष और 3,295 महिलाएं हैंं, वही 74 ट्रांसजेंडर भी इसकी चपेट में हैं। सबसे दुखद पहलू मासूमों का संक्रमण है, जिसमें 302 बालक और 260 बालिकाएं शामिल हैं। वर्तमान में 4,472 सक्रिय मरीज उपचार के भरोसे अपनी जिंदगी जंग लड़ रहे हैं।