    खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर थाने पहुंचा युवक, बैगा की बातों में आकर अपनी मां की कर दी हत्या

    बिलासपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी मां को बच्चों पर जादू-टोना करने के शक में मार डाला। आरोपी युवक खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर थाने पहुंचा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का कहना है कि उसकी मां उसके बच्चों पर जादू-टोना करती थी, जिससे वे बीमार पड़ रहे थे।

    By sarfraj memon
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 03:37:09 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 03:40:10 PM (IST)
    कुल्हाड़ी से मारकर मां की हत्या

    1. युवक ने मां की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी
    2. खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर सीधे थाने पहुंचा युवक
    3. बैगा ने मां पर लगाया जादू-टोना करने का आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बच्चों की तबीयत आए दिन बिगड़ने पर युवक ने बैगा गुनिया के पास जाकर झाड़ फूंक कराया। इसमें बच्चों की तबीयत नहीं सुधरी। इधर बैगा ने इसका कारण युवक की मां को बताते हुए उसी पर जादू टोना का आरोप लगा दिया। इससे नाराज युवक ने अपनी मां पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में मृत मां की लाश छोड़कर खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर सीधे थाने पहुंच गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    जिले के चकरभाठा थाना प्रभारी उत्तम साहू ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर सरवानी निवासी विष्णु केंवट(38) खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर थाने पहुंचा। उसकी हालत देखकर पुलिस ने पहले इत्मिनान से बिठाया। इसके बाद उससे सामान्य पूछताछ की। इसमें युवक ने बताया कि उसने अपनी मां मंटोरा बाई (60) की हत्या कर दी है। इसे सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी सकते में आ गए।

    तत्काल थाने से जवानों को ग्राम सरवानी भेजा गया। वहां पर गांव की गली में मंटोरा बाई की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। इधर पुलिस की पूछताछ में विष्णु ने बताया कि वह अपने परिवार को लेकर अलग रहता है। उसकी मां अकेले पुराने घर में रहती है। विष्णु के बच्चों की तबीयत आए दिन खराब रहती है। उसने डॉक्टरों से इलाज कराया। इससे आराम नहीं मिलने पर उसने बैगा गुनिया के पास बच्चों को लेकर गया।

    झाड़ फूंक के दौरान बैगा ने विष्णु को बताया कि उसकी मां मंटोरा बाई ही टोना-टोटका करती है। इसके कारण बच्चों की तबीयत ठीक नहीं हो रहा। इससे नाराज होकर उसने अपनी मां से बात की थी। उसने अपने बच्चों को छोड़ देने की गुहार भी मां से की थी।

    इधर बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होने पर उसने शुक्रवार की दोपहर फिर अपनी मां से विवाद किया।इसका विरोध करने पर उसने अपनी मां पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया।मां की मौत होने के बाद वह खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर सीधा थाने आ गया। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    दूसरा बेटा भी परिवार को लेकर रहता था अलग

    बताया जाता है कि मंटाेरा बाई के पति अमरु केंवट की पहले ही मौत हो गई है। शादी के बाद उनके दोनों बेटे अपने परिवार को लेकर अलग रहते हैं। दाेनों बेटे अपनी मां पर जादू टोना का आरोप लगाकर रहते थे। पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। साथ ही बेटे को मां के खिलाफ उकसाने वाले बैगा की जानकारी जुटाई जा रही है।

    दिनांक 19.09.2025 को विष्णु कैवर्त्य पिता स्व अमरु कैवर्त्य उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम सरवानी थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर द्वारा एक धारदार टंगिया लेकर थाना चकरभाठा उपस्थित हुआ और बताया कि मेरे बच्चों की तबियत खराब मेरी मां की वजह से हुई है उनको कई बार समझाया हूं, नहीं समझी तो गुस्से में आकर मैं इसी टंगिया से उसके सिर में मारा हूं जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

    - उत्तम साहू, चकरभाठा थाना प्रभारी

