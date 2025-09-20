खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर थाने पहुंचा युवक, बैगा की बातों में आकर अपनी मां की कर दी हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बच्चों की तबीयत आए दिन बिगड़ने पर युवक ने बैगा गुनिया के पास जाकर झाड़ फूंक कराया। इसमें बच्चों की तबीयत नहीं सुधरी। इधर बैगा ने इसका कारण युवक की मां को बताते हुए उसी पर जादू टोना का आरोप लगा दिया। इससे नाराज युवक ने अपनी मां पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में मृत मां की लाश छोड़कर खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर सीधे थाने पहुंच गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

जिले के चकरभाठा थाना प्रभारी उत्तम साहू ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर सरवानी निवासी विष्णु केंवट(38) खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर थाने पहुंचा। उसकी हालत देखकर पुलिस ने पहले इत्मिनान से बिठाया। इसके बाद उससे सामान्य पूछताछ की। इसमें युवक ने बताया कि उसने अपनी मां मंटोरा बाई (60) की हत्या कर दी है। इसे सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी सकते में आ गए।

तत्काल थाने से जवानों को ग्राम सरवानी भेजा गया। वहां पर गांव की गली में मंटोरा बाई की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। इधर पुलिस की पूछताछ में विष्णु ने बताया कि वह अपने परिवार को लेकर अलग रहता है। उसकी मां अकेले पुराने घर में रहती है। विष्णु के बच्चों की तबीयत आए दिन खराब रहती है। उसने डॉक्टरों से इलाज कराया। इससे आराम नहीं मिलने पर उसने बैगा गुनिया के पास बच्चों को लेकर गया। झाड़ फूंक के दौरान बैगा ने विष्णु को बताया कि उसकी मां मंटोरा बाई ही टोना-टोटका करती है। इसके कारण बच्चों की तबीयत ठीक नहीं हो रहा। इससे नाराज होकर उसने अपनी मां से बात की थी। उसने अपने बच्चों को छोड़ देने की गुहार भी मां से की थी।