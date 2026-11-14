मेडिकल जांच में पुष्टि नहीं, बयान में विरोधाभास, दुष्कर्म के आरोप से देवर हुआ बरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: देवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बलौदाबाजार सत्र न्यायालय द्वारा आरोपित को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली पीड़िता की अपील छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का बयान ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर बिना किसी अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य के आरोपित को दोषी ठहराया जा सके।

मेडिकल जांच में भी जबरदस्ती के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस सुधीर कुमार की युगलपीठ ने माना कि ट्रायल कोर्ट का फैसला न तो अवैधानिक है और न ही साक्ष्यों की गलत व्याख्या पर आधारित है। अभियोजन के अनुसार, 17 दिसंबर 2018 को शाम करीब 7:30 बजे महिला घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान उसका देवर घर में आया और जबरदस्ती करने लगा। महिला के विरोध के बावजूद उसने उसके कपड़े खींचे और जमीन पर गिराकर दुष्कर्म किया। महिला के तीन बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। शोर सुनकर बेटी और अन्य बच्चे पहुंचे तो आरोपित भाग गया।