    मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम उसाढ़ के डोंगराटोला में मंगलवार देर रात एक नाबालिग छात्रा पर घर में घुसकर किए गए कुल्हाड़ी हमले से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। छात्रा नीतू पाव अपने कमरे में सो रही थी, तभी एक अज्ञात हमलावर ने उस पर हमला कर दिया। चीख सुनकर पहुंचे स्वजनों ने उसे खून से लथपथ पाया और तत्काल अस्पताल ले गए।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 05:50:35 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 05:50:35 PM (IST)
    घर में घुसकर नाबालिग पर कुल्हाड़ी से हमला, सिर पर आए 27 टांके; गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
    घायल छात्रा का अस्पताल में इलाज जारी।

    HighLights

    1. हमलावर स्वजन के आते ही भाग गया।
    2. पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही।
    3. क्षेत्र में दहशत और सुरक्षा चिंता बढ़ी।

    नईदुनिया न्यूज, पेंड्रा : मरवाही थाना क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम उसाढ़ के डोंगराटोला में मंगलवार की देर रात घर में घुसकर एक अज्ञात हमलावर ने नाबालिग छात्रा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस जुर्म दर्ज कर जांच में जुट गई है।

    जानकारी के अनुसार घटना के समय नाबालिग छात्रा नीतू पाव अपने कमरे में सो रही थी, जबकि उसके स्वजन दूसरे कमरे में थे। अचानक बच्ची की चीख सुनकर स्वजन दौड़े और कमरे में घुसते ही बच्ची को खून से लथपथ हालत में देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने आनन फानन में उसे नजदीकी मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की गंभीर हालात देखने के बाद उसे जिला अस्पताल रिफर किया गया।


    बॉडी पर मिले कुल्हाड़ी से काटने के निशान

    डाक्टरों ने बताया कि छात्रा के सिर में 27 टांके लगे हैं और उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं, स्वजनों की ने बताया कि बच्ची की आवाज सुनकर वो कमरे में पहुंचे तो वहां पर खून में लथपथ थी और कम्बल से ढ़की हुई थी उसके शरीर में तीन जगह कुल्हाड़ी से कटने के भी निशान हैं। इधर, घटना की सूचना मिलते ही मरवाही थाना पुलिस टीम मौके में पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

    मामले में पुलिस अज्ञात आरोपित की पहचान और गिरफ्तारी के लिए गांव तथा आसपास के इलाकों में लगातार पूछताछ कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वहीं मरवाही एसडीओपी दीपक मिश्रा का कहना है कि पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है।

    स्वजन के आते ही हमलाकर भागा

    घटना के वक्त नाबालिग छात्रा नीतू पाव घर में सो रही थी, छात्री की चीख-पुकार सुनकर स्वजन दौड़े लेकिन तब तक हमलावर भाग चुका था। स्वजन ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

