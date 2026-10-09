बिलासपुर से लापता नाबालिग रायपुर के किराये के मकान में मिली, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तारबाहर क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग बालिका को पुलिस ने रायपुर से बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने ग्राम नरदहा थाना विधानसभा रायपुर निवासी ठाकुर राम रात्रे उर्फ हर्ष (22) को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है।