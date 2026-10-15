मुंगेली में बड़ा सड़क हादसा, पूर्व मंत्री और विधायक के भाई समेत 3 की मौत, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तीनों

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मुंगेली जिले के दशरंगपुर में सुबह की सैर पर निकले तीन लोगों की जिंदगी सड़क हादसे में खत्म हो गई। मुंगेली जिले के दसरंगपुर में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से पूर्व खाद्य मंत्री एवं विधायक पुन्नूलाल मोहले के भाई अधीन दास मोहले समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही विधायक और उनके समर्थक बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

मुंगेली जिले के दशरंगपुर में रहने वाले अधीन दास मोहले अपने दो साथियों के साथ मार्निंग वाक के लिए निकले थे। तीनों मुख्य मार्ग पर टहल रहे थे, तभी मुंगेली की ओर जा रहे एक पिकअप वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी गंभीर थी कि तीनों लोग घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।