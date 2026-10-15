मुंगेली में बड़ा सड़क हादसा, पूर्व मंत्री और विधायक के भाई समेत 3 की मौत, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तीनों
मुंगेली जिले के दशरंगपुर में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार पिकअप ने मॉर्निंग वॉक पर निकले तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में विधायक पुन्नूलाल मोहले के भाई...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 03:58:32 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 03:58:32 PM (IST)
अधीन दास मोहले
HighLights
- मॉर्निंग वॉक पर निकले तीन लोगों की मौत।
- पिकअप ने मारी टक्कर, विधायक के भाई समेत तीन मृत।
- जर्जर सड़क को लेकर उठे सुरक्षा पर सवाल।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मुंगेली जिले के दशरंगपुर में सुबह की सैर पर निकले तीन लोगों की जिंदगी सड़क हादसे में खत्म हो गई। मुंगेली जिले के दसरंगपुर में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से पूर्व खाद्य मंत्री एवं विधायक पुन्नूलाल मोहले के भाई अधीन दास मोहले समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही विधायक और उनके समर्थक बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
मुंगेली जिले के दशरंगपुर में रहने वाले अधीन दास मोहले अपने दो साथियों के साथ मार्निंग वाक के लिए निकले थे। तीनों मुख्य मार्ग पर टहल रहे थे, तभी मुंगेली की ओर जा रहे एक पिकअप वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी गंभीर थी कि तीनों लोग घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।
हादसे के बाद घायलों को तत्काल जिला अस्पताल, मुंगेली ले जाया गया। वहां डाक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और हादसे के कारणों की जांच शुरू की। पिकअप वाहन की रफ्तार, चालक की लापरवाही और दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच के बाद ही हादसे की विस्तृत वजह स्पष्ट हो सकेगी।
इस घटना ने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और मार्गों की बदहाल स्थिति पर भी सवाल खड़े किए हैं। बिलासपुर से तखतपुर होते हुए मुंगेली तक सड़क की जर्जर हालत को लेकर लंबे समय से शिकायतें किए जाने की बात सामने आई है। स्थानीय स्तर पर सड़क की मरम्मत और सुरक्षित आवागमन की मांग उठती रही है। ऐसे में यह हादसा सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाता है। हालांकि, दुर्घटना का सीधा कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
जर्जर सड़क से बढ़ रही परेशानी
बिलासपुर से तखतपुर होते हुए मुंगेली तक सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों की परेशानी लगातार बनी हुई है। स्थानीय स्तर पर मार्ग की मरम्मत की मांग और शिकायतें किए जाने की बात सामने आती रही है। खराब सड़क से वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वालों को भी जोखिम का सामना करना पड़ता है। लोगों की अपेक्षा है कि संबंधित विभाग मार्ग की स्थिति का आकलन कर आवश्यक सुधार करे, ताकि आवागमन सुरक्षित हो सके।
जांच से स्पष्ट होंगे हादसे के कारण
सड़क दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की जांच महत्वपूर्ण होगी। वाहन की स्थिति, घटनास्थल की परिस्थितियां, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम की पुष्टि की जा सकती है। जांच में यह भी स्पष्ट होगा कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और चालक की कोई लापरवाही थी या नहीं। दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि के बाद ही जिम्मेदारी तय हो सकेगी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।