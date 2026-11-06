तेंदुओं को रेडियो कालर लगाने और स्थानांतरण में लापरवाही, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के अभयारण्यों और आरक्षित वन क्षेत्रों में पकड़े जा रहे तेंदुओं को रेडियो कालर लगाने, दूसरे सुरक्षित वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने और उनके प्राकृतिक आवास में पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के मामले में हाई कोर्ट ने वन विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की युगलपीठ ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को तीन सप्ताह के भीतर शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है।

नितिन सिंघवी की जनहित याचिका पर पांच नवंबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सूर्या कवलकर डांगी ने वन विभाग के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विभाग पकड़े गए तेंदुओं को रेडियो कॉलर लगाने, उन्हें निर्धारित नीति के अनुसार दूसरे स्थान पर छोड़ने और उनके प्राकृतिक आवास में पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करने के प्रति उदासीन है।