नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: रेलवे आरक्षण केंद्र में तत्काल टिकट के टोकन वितरण के नए नियम लागू होने के दूसरे दिन सोमवार को व्यवस्था में कुछ सुधार नजर आया। पहले दिन रविवार को हुई भारी अव्यवस्था से सबक लेते हुए रेल प्रशासन ने टोकन लेने पहुंचने वाले यात्रियों के लिए दो अलग-अलग कतारें बनवाईं। एक में स्वयं का रिजर्वेशन कराने और दूसरे में परिवार के सदस्यों के लिए टिकट लेने वालों खड़ा कराया गया। सबसे अच्छी बात यह रही की सुबह से ही रेलवे स्टाफ व आरपीएफ जवान तैनात रहे। इससे पहले दिन की तुलना में भीड़ को संभालना आसान रहा और अव्यवस्था भी कम हुई।

जोनल स्टेशन के करीब स्थित रेलवे आरक्षण केंद्र में तत्काल टिकट के टोकन वितरण नियम में बदलाव के बाद रविवार को पहले ही दिन आरक्षण केंद्र में अव्यवस्था की स्थिति बन गई थी। टोकन लेने पहुंचे लोगों को परेशानी हुई थी। बहस हुई और लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की। सोमवार को रेल प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती। रोज की तरह सुबह 7:30 बजे आरक्षण केंद्र खुला, लेकिन तत्काल टिकट का रिजर्वेशन कराने पहुंचे लोगों को शुरुआत में बाहर ही रोक दिया गया।