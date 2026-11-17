नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। होटल पर अवैध कब्जा, जमीन की धोखाधड़ी, फर्जी सौदे, ठेका दिलाने के नाम पर ठगी और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोपों में घिरे दीपक टंडन को पुलिस बिलासपुर से प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लेकर पहुंची है। मंगलवार को उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। दीपक के खिलाफ प्रदेश के चार अलग-अलग जिलों में आठ एफआईआर दर्ज हैं। वहीं, उसकी पत्नी बरखा टंडन के खिलाफ रायपुर के तेलीबांधा थाने में एक मामला दर्ज है, जिसमें पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दीपक टंडन पर अलग-अलग ठगी के मामलों में लगभग डेढ़ करोड़ के फ्रॉड का आरोप है।

चार जिलों में आठ एफआईआर, रायपुर में सर्वाधिक पांच मामले पुलिस के मुताबिक, दीपक टंडन के खिलाफ रायपुर, बिलासपुर, सक्ती और कोरबा में धोखाधड़ी सहित अलग-अलग आरोपों से जुड़े मामले दर्ज हैं। इनमें रायपुर में पांच, जबकि बिलासपुर, सक्ती और कोरबा में एक-एक एफआईआर शामिल है। अलग-अलग शिकायतों में उस पर लोगों को कारोबार, जमीन और वाहन के सौदों का झांसा देकर रकम लेने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा रकम वापस मांगने पर धमकी देने और एआई से तैयार तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने की शिकायत भी सामने आई है।