बिलासपुर में स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट नहीं, डिस्प्ले पर सूचना गायब, अचानक स्टेशन पहुंचे जीएम हुए नाराज, दिए निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: रेलवे महाप्रबंधक तरुण प्रकाश शनिवार को अचानक रात में जोनल स्टेशन पहुंचे। दरअसल वे बिलासपुर–चांपा के बीच चलाई जा रही मेला स्पेशल ट्रेन के परिचालन व भीड़ संभालने की गई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे। इस औचक जांच में उन्हें कुछ खामियां भी मिलीं। इस ट्रेन के परिचालन की जानकारी देने स्टेशन में एक बोर्ड नहीं थे और डिसप्ले बोर्ड में दिखा रहा था। उद्घोषणा भी नहीं हो रहा था। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की।

साथ ही तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। जिसके बाद अब बोर्ड लगाकर ट्रेन की जानकारी देने के साथ एक हेल्प डेस्क का इंतजाम किया गया है। नवरात्र पर्व पर नैला में भव्य दुर्गा पंडाल के साथ मां की प्रतिमा विराजित की गईं है। जिसे देखने के लिए प्रदेश के हर जिले से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस वजह से ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। ट्रेनों के साथ जांजगीर-नैला स्टेशन में भी भारी भीड़ है। इसी भीड़ को कम करने के लिए बिलासपुर से चांपा के बीच एक मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह स्पेशल एक दिन में दो फेरा लगा रही है।