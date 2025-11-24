मेरी खबरें
    बिलासपुर-अंबिकापुर और रायपुर-अंबिकापुर के बीच उड़ानें संचालित कर रही फ्लाई बिग एयरलाइंस ने ऑपरेशन बंद कर दिया है। अब स्काई होप एयरलाइंस इन रूटों पर उड़ान सेवाएं संचालित करेगी करेगी। स्काई होप एयरलाइंस स्पाइसजेट कंपनी की सहयोगी कंपनी है। निकट भविष्य में सेवाएं शुरू होने की संभावना है।

    By Shiv Soni
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 05:00:38 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 05:00:38 PM (IST)
    अब स्काई होप एयरलाइंस संचालित करेगी बिलासपुर-अंबिकापुर के बीच फ्लाइट, जल्द शुरू हो सकती है सेवाएं
    बिलासपुर-अंबिकापुर के बीच फ्लाइट का संचालन (सांकेतिक फोटो)

    1. बिलासपुर-अंबिकापुर के बीच फ्लाइट सेवा का संचालन
    2. इस रूट पर फ्लाई बिग एयरलाइंस ने बंद किया ऑपरेशन
    3. स्पाइजेट की सहयोगी कंपनी स्काई होप करेगी संचालित

    नईदुनिया प्रतिनिधि ,बिलासपुर: बिलासपुर-अंबिकापुर और रायपुर अंबिकापुर रूट पर उड़ानें संचालित कर रही फ्लाई बिग एयरलाइंस ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। उसके द्वारा संचालित सभी स्वीकृत हवाई मार्गों को एक नई एयरलाइंस स्काई होप में अधिग्रहित कर लिया है। अब भविष्य में इसी होप एयरलाइंस कंपनी के द्वारा बिलासपुर- अंबिकापुर और रायपुर-अंबिकापुर सेक्टर में उड़ानें संचालित करेगी।

    हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने इसकी जानकारी दी। महाधरना के दौरान उन्होंने इसका ब्योरा देते हुए बताया की फ्लाई बिग एयरलाइंस के द्वारा उड़ानों को संचालित करने में आ रही तकनीकी और व्यक्तिगत दिक्कतों के कारण कंपनी ने अपने ऑपरेशन दूसरी एयरलाइंस को बेचने का निर्णय ले लिया।


    इसके तहत स्पाइसजेट कंपनी की सहयोगी कंपनी स्काई होप एयरलाइंस ने 20 सीटर से छोटे विमान से संचालित होने वाले सभी हवाई मार्गों को उड़ान संचालित करने की अधिकतर फ्लाई विकसित खरीद लिए हैं। अतः अब बिलासपुर से अंबिकापुर और रायपुर से अंबिकापुर उड़ानों का संचालन स्काई होप एयरलाइंस के हाथ में आ गया है जो निकट भविष्य में यह उड़ने संचालित करेगी। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के महाधरना में रवि बनर्जी, बद्री यादव , अनिल गुलहरे, पंकज सिंह, समीर अहमद अमर बजाज, देवेंद्र सिंह ठाकुर, महेश दुबे टाटा , आशुतोष शर्मा और सुदीप श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

    महानगरों के उड़ान सेवा की बढ़ी उम्मीद

    समिति का कहना है कि स्काई होप स्पाइसजेट की सहयोगी कंपनी है। अतः इस बात की भी उम्मीद बढ़ती है कि भविष्य में स्पाइसजेट भी बिलासपुर से ऑपरेशन शुरू करें। अगर ऐसा होता है तो बिलासपुर से महानगरों तक सीधी उड़ान मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

    अंबिकापुर उड़ान सेवा का बनारस तक विस्तार करने की करेंगे मांग

    समिति ने स्काई होप एयरलाइंस के साथ संपर्क कर उन्हें बिलासपुर-अंबिकापुर उड़ान को बनारस तक चलाने का अनुरोध करने का भी फैसला किया है, जिससे कि न केवल बिलासपुर-अंबिकापुर के लिए सवारी मिलेगी बल्कि बिलासपुर से बनारस और अंबिकापुर से बनारस भी यात्री मिल सकेंगे। इससे उड़ान का संचालन फायदेमंद होगा।

