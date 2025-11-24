अब स्काई होप एयरलाइंस संचालित करेगी बिलासपुर-अंबिकापुर के बीच फ्लाइट, जल्द शुरू हो सकती है सेवाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि ,बिलासपुर: बिलासपुर-अंबिकापुर और रायपुर अंबिकापुर रूट पर उड़ानें संचालित कर रही फ्लाई बिग एयरलाइंस ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। उसके द्वारा संचालित सभी स्वीकृत हवाई मार्गों को एक नई एयरलाइंस स्काई होप में अधिग्रहित कर लिया है। अब भविष्य में इसी होप एयरलाइंस कंपनी के द्वारा बिलासपुर- अंबिकापुर और रायपुर-अंबिकापुर सेक्टर में उड़ानें संचालित करेगी।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने इसकी जानकारी दी। महाधरना के दौरान उन्होंने इसका ब्योरा देते हुए बताया की फ्लाई बिग एयरलाइंस के द्वारा उड़ानों को संचालित करने में आ रही तकनीकी और व्यक्तिगत दिक्कतों के कारण कंपनी ने अपने ऑपरेशन दूसरी एयरलाइंस को बेचने का निर्णय ले लिया।