छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सेवा मामलों में 2,797 प्रकरणों में ओआइसी नियुक्त, 1,712 में जवाब दाखिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े सेवा मामलों की न्यायालयों में पैरवी और जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विभाग से संबंधित 2,797 प्रकरणों में अधिकारी-प्रभारी (ओआइसी) नियुक्त किए जा चुके हैं, जबकि 1,712 मामलों में न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल किया गया है।

इन आंकड़ों से विभागीय स्तर पर कानूनी मामलों की निगरानी और जवाब प्रस्तुत करने की कार्रवाई का पता चलता है। हालांकि, इन आंकड़ों के आधार पर विभाग के कुल लंबित मामलों की संख्या स्पष्ट नहीं होती। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े विवादों में सेवा अवधि की गणना, क्रमोन्नति, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभ जैसे विषय शामिल हैं।