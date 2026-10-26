नौकरी का झांसा देकर रूस में बिलासपुर के युवक को बनाया बंधक, युद्ध में जाने से इनकार पर मारपीट, भूखा रखा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: नौकरी की तलाश में रूस गए बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र निवासी युवक विनीत कुमार दुबे के लापता होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। युवक 1 अक्टूबर को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा था, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से उसका परिजनों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है।

युवक की बहन आशी दुबे ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके भाई को रूस में बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है और उस पर रूस-यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए जबरन दबाव बनाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने बिलासपुर एसएसपी और कलेक्टर से मुलाकात कर युवक की सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई है।