बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही, बुक किया हुआ रिटायरिंग रूम देने से किया इनकार, परिवार सहित भटकता रहा नागपुर का यात्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जोनल स्टेशन स्थित आइआरसीटीसी के रिटायरिंग रूम में बदइंतजामी का बड़ा मामला सामने आया है। नौ दिन पहले नागपुर के एक यात्री ने यहां एक रूम बुक कराया था। बुधवार को जब वह परिवार के साथ पहुंचे तो उन्हें यह कह दिया गया कि उनकी बुकिंग रद कर दी गई है। वजह पूछने पर यह कह दिया गया कि इस रूम की फाल्स सीलिंग कमजोर है।

इस पर नाराज यात्री ने दूसरा रूम देने की गुजारिश की। लेकिन, उन्हें यह कह दिया कि एक भी रूम या डारमेट्री खाली नहीं है। डेढ़ से दो घंटे तक अंजान शहर में यात्री इधर से उधर भटकते रहे। भारी जद्दोहद के बाद उन्हें शहर के होटल में ठहरने की व्यवस्था मिली। नागपुर निवासी रत्नेश कुमार ने रिटायरिंग में 13 अक्टूबर को एक रिटायरिंग रूम बुक कराया था। उन्हें कमरा नंबर 104 आवंटित था। दरअसल उन्हें बिलासपुर से पटना की यात्रा करनी थी।

इसी के तहत नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से रत्नेश परिवार के साथ बिलासपुर पहुंचे। जैसे ही वे रिटायरिंग रूम पहुंचे और काउंटर पर बुकिंग होने की जानकारी दी, तो वहा मौजूद स्टाफ ने यह कहा कि आपने तो बुकिंग रद करा दी है। इस पर यात्री ने कहा कि उन्होंने बुकिंग रद नहीं कराई है। तब उन्हें आइआरसीटीसी द्वारा भेजे गए मेल की जानकारी दी। जिसमें आइआरसीटीसी ने रिटायरिंग रूम रिनेवेशन होने का हवाला देते हुए बुकिंग रद की थी। उन्होंने कहा कि अब कैसे करेंगे, परिवार को लेकर कहा जाएंगे। डेढ़ से दो घंटे तक यात्री स्टेशन में मदद की गुहार लगाते रहे। चूंकि रिटायरिंग रूम रेलवे का नहीं है। इसलिए उन्हें मदद भी नहीं मिल सकी। आखिर में वह परिवार को लेकर शहर के हाटल में पहुंचे और रूम किराए में लिया।