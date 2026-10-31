बिलासपुर के रतनपुर में जमीन बेचने छह लाख रुपये लिए, फिर दूसरे के नाम कर दी रजिस्ट्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। रतनपुर में जमीन बेचने का इकरारनामा कर छह लाख रुपये लेने के बाद उसी जमीन को दूसरे लोगों के नाम बेचने का मामला सामने आया है। 62 वर्षीय लोकेश्वर तिवारी की शिकायत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटा के आदेश के बाद रतनपुर पुलिस ने रजाउल रजा के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

आरोप है कि जमीन की बिक्री का इकरारनामा करने के बाद भी विक्रेता ने तय समय में रजिस्ट्री नहीं कराई और बाद में वही जमीन अन्य लोगों को बेच दी। परिवाद के अनुसार, रतनपुर के भैरव बाबा मंदिर के पास रहने वाले लोकेश्वर तिवारी से रजाउल रजा ने ग्राम मालीबाड़ी स्थित खसरा नंबर 3533/5, रकबा 3480 वर्गफीट की जमीन बेचने का सौदा किया था।