प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: सस्ती नहीं, अब मुफ्त बिजली की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़; कलेक्टर ने प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायगढ़: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (Pradhan Mantri Surya Ghar Free Electricity Scheme) के लाभ आमजन तक पहुंचाने और व्यापक जन-जागरूकता के लिए जिला कलेक्टोरेट परिसर से प्रचार रथ को कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ जिले के शहरी और ग्रामीण अंचलों का भ्रमण कर नागरिकों को योजना की विस्तृत जानकारी देगा तथा उन्हें इससे होने वाले आर्थिक व सामाजिक लाभों से अवगत कराएगा।

उपभोक्ताओं को आकर्षक सब्सिडी कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम उपभोक्ताओं को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत उपभोक्ता अपने मकान की छत पर सौर पैनल स्थापित कर न केवल घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं।