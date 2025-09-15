Road Accident: बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, CG के चार श्रद्धालुओं की मौत और छह गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया, रायपुर: जौनपुर जिले में रविवार देर रात बड़ा सड़क हादसा (Road Accident) हो गया। वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर बक्शा थाना क्षेत्र के कुल्हनामऊ में श्रद्धालुओं से भरी एक डबल डेकर बस ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में छत्तीसगढ़ के चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार, रविवार की रात करीब 11 बजे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु अयोध्या दर्शन कर लौट रहे थे। वे वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए डबल डेकर बस में सवार थे। देर रात लगभग ढाई बजे जब बस कुल्हनामऊ क्षेत्र में पहुंची तो सामने चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। पीछे से आ रही बस नियंत्रण खो बैठी और ट्रक से टकरा गई।
हादसे में बस सवार अपरन भवन की 30 वर्षीय पत्नी आशा भवन (निवासी पीवी-18 थाना गोंडा, जिला कांकेर), कुशव साहू की पत्नी गुलाब (निवासी अम्मीडीह टोला गांव, थाना डांगर गांव, जिला राजनाथगांव), बस चालक दीपक समेत कुल चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई।
घायलों में सुधा मंडल (निवासी पीवी-18 थाना गोंडा, जिला कांकेर), लखन दास (निवासी पीवी-18 थाना गोंडा, जिला कांकेर), वीरेंद्र मंडल (निवासी पीवी-3 थाना गोंडा हूर, जिला कांकेर), सोमेश साहू (निवासी ढाबा, जिला राजनाथगांव) सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ और जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज की जानकारी ली। अधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दर्दनाक हादसे ने न केवल श्रद्धालुओं के परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र को भी स्तब्ध कर दिया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है।
