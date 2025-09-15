Road Accident: बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, CG के चार श्रद्धालुओं की मौत और छह गंभीर रूप से घायल

नईदुनिया, रायपुर: जौनपुर जिले में रविवार देर रात बड़ा सड़क हादसा (Road Accident) हो गया। वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर बक्शा थाना क्षेत्र के कुल्हनामऊ में श्रद्धालुओं से भरी एक डबल डेकर बस ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में छत्तीसगढ़ के चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसा कैसे हुआ जानकारी के अनुसार, रविवार की रात करीब 11 बजे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु अयोध्या दर्शन कर लौट रहे थे। वे वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए डबल डेकर बस में सवार थे। देर रात लगभग ढाई बजे जब बस कुल्हनामऊ क्षेत्र में पहुंची तो सामने चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। पीछे से आ रही बस नियंत्रण खो बैठी और ट्रक से टकरा गई।