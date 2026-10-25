बिलासपुर में बृहस्पति बाजार शिफ्टिंग की तैयारी, मुन्नू लाल स्कूल परिसर में बन रहा है अस्थाई बाजार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर के सबसे बड़े और मुख्य सब्जी बाजार बृहस्पति बाजार को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में जिला प्रशासन और नगर निगम ने कदम बढ़ा दिए हैं। बाजार को अस्थाई रूप से शिफ्ट करने की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। रिवर व्यू के पास स्थित मुन्नू लाल स्कूल परिसर में कारोबारियों और खरीदारों के लिए अस्थाई बाजार बसाया जा रहा है, जहां शेड और चबूतरे बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है।

निर्माण कार्य पूरा होते ही बृहस्पति बाजार की पुरानी दुकानों को इस अस्थाई परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ताकि शहर के बहुप्रतीक्षित मल्टी-स्टोरी वेजिटेबल-फूड मार्केट के निर्माण का रास्ता साफ हो सके। नगर निगम द्वारा रिवर व्यू के नजदीक मुन्नू लाल स्कूल परिसर को अस्थाई बाजार के लिए चुना गया है। यहां व्यापारियों को कारोबार में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए शेड और चबूतरों का निर्माण कराया जा रहा है। बारिश या धूप से बचाव के इंतजामों के साथ ही यहां बिजली, पानी और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्राथमिकता से विकसित की जा रही हैं, ताकि जब बृहस्पति बाजार को यहां शिफ्ट किया जाए, तो आम जनता और दुकानदारों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

यह भी पढ़ें- बिलासपुर के 100 स्कूलों में किताबों से निकल बगिया में पहुंचे बच्चे, खेती-किसानी के गुर सीख रहे नौनिहाल मिलेगी इस प्रकार की सुविधा पुराने बृहस्पति बाजार के स्थान पर बनने जा रहा यह नया प्रोजेक्ट बिलासपुर के शहरी विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह जिले का पहला आधुनिक मल्टी-स्टोरी वेजिटेबल-फूड मार्केट होगा, जिसकी परिकल्पना शहरवासियों को एक ही छत के नीचे विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए की गई है। सब्जी विक्रेताओं को पारंपरिक तंग और कीचड़ भरी जगहों से मुक्ति मिलेगी। हर व्यापारी के लिए नियोजित और आधुनिक दुकानें होंगी। शहर के इस व्यस्त इलाके में पार्किंग हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। मल्टी-स्टोरी मार्केट में वाहनों की सुगम पार्किंग के लिए पर्याप्त बेसमेंट या बहुमंजिला पार्किंग स्पेस होगा, जिससे सड़क पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। इस बहुमंजिला परिसर में एक विशेष फूड जोन भी विकसित किया जाएगा, जहां साफ-सुथरे माहौल में स्थानीय और पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकेगा।