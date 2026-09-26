बिलासपुर हिंसा का मुख्य आरोपी एमपी से गिरफ्तार, 28 अगस्त से चल रहा था फरार, समर्थकों के हंगामे के बीच भेजा जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कोतवाली क्षेत्र के खपरगंज में 28 अगस्त की रात हुए बवाल के मामले में फरार चल रहे आरोपित राम सिंह को पुलिस ने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। इस दौरान कोर्ट परिसर में गहमागहमी रही। इसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपित को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। जेल परिसर के बाहर भी आरोपित के समर्थक मौजूद रहे। वहीं, भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इधर भीड़ कम होते ही जेल प्रबंधन ने उसे अंबिकापुर जेल ट्रांसफर कर दिया है।

एमपी के पन्ना से पकड़ा गया आरोपी कोतवाली क्षेत्र के खपरगंज में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद के बाद 28 अगस्त की रात जमकर बवाल हुआ। कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। इसके चलते दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ।