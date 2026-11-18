नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में छात्रावास और परिवहन शुल्क के नाम पर सालाना करीब 5.50 लाख रुपये की कथित अतिरिक्त वसूली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के पूर्व निर्देश के बावजूद चार पक्षकारों की ओर से जवाबी शपथपत्र पेश नहीं किए जाने पर उन्हें दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं आने पर संबंधित पक्षों के जवाब के इंतजार के बिना मामले की सुनवाई की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णा राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की युगलपीठ में प्रतिक्षा जांगड़े की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने पैरवी की। सुनवाई में सामने आया कि 16 सितंबर 2025 को नोटिस जारी किए जाने और जवाब पेश करने का अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी ने जवाबी शपथपत्र दाखिल नहीं किया है।