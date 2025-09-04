बिलासपुर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार, मैनेजर समेत छह युवतियां पकड़ी गईं

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तोरवा क्षेत्र में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का मामला सामने आया है। पुलिस की टीम ने होटल इंटरसिटी के सामने वाली गली में चल रहे स्पा सेंटर में दबिश देकर छह युवतियों को हिरासत में लिया है। इसमें पता चला है कि स्पा के मैनेजर ने उन्हें काम के बहाने बुलाकर देह व्यापार में झोंक दिया। पुलिस की टीम युवतियों से पूछताछ कर रही है। बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है।
सीएसपी कोतवाली आइपीएस गगन कुमार ने बताया कि दयालबंद स्थित होटल इंटरसिटी के सामने गली में चल रहे खुशी स्पा सेंटर में देह व्यापार की सूचना मिली थी। इसकी तस्दीक कराने के बाद पुलिस की टीम ने स्पा सेंटर में छापेमारी की। इस दौरान स्पा में छह युवतियां थीं। तलाशी के दौरान स्पा में आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली। इसे जब्त कर सभी युवतियों को थाने लाया गया।
प्राथमिक पूछताछ में युवतियों ने बताया कि स्पा का मैनेजर गोल्डी उन्हें काम दिलाने के बहाने बुलाकर स्पा सेंटर में काम करने कहा। बाद में उसने युवतियों को ज्यादा पैसे देने की बात कहते हुए देह व्यापार में धकेल दिया। युवतियों के बयान की तस्दीक की जा रही है। पुलिस स्पा सेंटर के मैनेजर से भी पूछताछ कर रही है। युवतियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि स्पा सेंटर में काम करने वाली युवतियां दूसरे जिलों से यहां पर आकर काम तलाश रही थीं। इसी दौरान स्पा सेंटर के मैनेजर गोल्डी से पहचान हुई। उसने काम का झांसा देकर युवतियों को स्पा सेंटर में बुलाया। इसके बाद यहां पर उसने युवतियों को देह व्यापार में धकेल दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।