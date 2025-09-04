बिलासपुर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार, मैनेजर समेत छह युवतियां पकड़ी गईं

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तोरवा क्षेत्र में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का मामला सामने आया है। पुलिस की टीम ने होटल इंटरसिटी के सामने वाली गली में चल रहे स्पा सेंटर में दबिश देकर छह युवतियों को हिरासत में लिया है। इसमें पता चला है कि स्पा के मैनेजर ने उन्हें काम के बहाने बुलाकर देह व्यापार में झोंक दिया। पुलिस की टीम युवतियों से पूछताछ कर रही है। बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है।

स्पा में आपत्तिजनक वस्तुएं मिली सीएसपी कोतवाली आइपीएस गगन कुमार ने बताया कि दयालबंद स्थित होटल इंटरसिटी के सामने गली में चल रहे खुशी स्पा सेंटर में देह व्यापार की सूचना मिली थी। इसकी तस्दीक कराने के बाद पुलिस की टीम ने स्पा सेंटर में छापेमारी की। इस दौरान स्पा में छह युवतियां थीं। तलाशी के दौरान स्पा में आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली। इसे जब्त कर सभी युवतियों को थाने लाया गया।