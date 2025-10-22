Bilaspur में दर्दनाक हादसा, मासूम की आंख फाड़कर मस्तिष्क तक जा घुसी पूजा की घंटी, हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दिवाली की रात एक दर्दनाक हादसा जब हुआ जब घर वाले दिवाली की पूजा कर रहे थे, उस दौरान एक दस वर्षीय मासूम बच्ची खेलते-खेलते अचानक फिसल कर गिर गई। गिरते समय उसकी आंख में पूजा करने वाली घंटी घुस गईं, जो सीधे आंख को चिरते हुए मस्तिक में घुस गईं। गंभीर हालत में बच्ची को देर रात सिम्स लाया गया। जहां इलाज के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल रायपुर एम्स रिफर कर दिया गया। जहां डाक्टरों की विशेष टीम उसका इलाज कर रही है।
मस्तूरी निवासी दीपक सिंह अपने परिवार के साथ 20 अक्टूबर की रात पूजा कर रहेगा थे। जहां पर ही उसकी दस साल की बेटी काव्या सिंह खेल रही थी और इसी समय पूजा के पास आकर खेलने लगी और अचानक ही उसका पैर फिसल गया और गिरने पर नीचे रखी पूजा करने वाली घंटी आंख में धस गईं और देखते ही देखते दिवाली की खुशी गमगीन हो गईं और घर में हड़कंप मच गया। इसके बाद उसे नजदीक के अस्पताल में लाया गया, जहां से उसे सिम्स रेफर किया गया।
यह भी पढ़ें- शौचालय पर PM Modi और सीएम साय का फोटो लगने से बवाल, भड़के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा
सिम्स में उसकी हालत को देखते हुए तत्काल इलाज करते हुए एम्स रायपुर भेजा गया। जहां सर्जरी कर घंटी को निकाला गया है। हालांकि घंटी का सिरा मस्तिक तक पहुंच गया था, जिससे दिमाग़ पर असर पड़ा है, साथ ही एक आंख ख़राब हो चुकी है, जिसका इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।