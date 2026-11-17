नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़: खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से ढाबों और रेस्टोरेंट में जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभागीय टीम ने धरणी ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट, रौनक फैमिली ढाबा कठली, श्री साई ढाबा कोड़ातराई और सिंह ढाबा कोड़ातराई का निरीक्षण किया।

इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान धरणी ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट से आलू सब्जी, मिक्स वेज, पनीर और पके चावल के नमूने लिए गए। वहीं रौनक फैमिली ढाबा कठली से पनीर का नमूना लिया गया। इन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूने संकलित किए गए हैं।