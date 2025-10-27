CG: SECR रेलवे बॉक्सिंग रिंग में शराबपार्टी पर बवाल, सभी 16 कर्मचारियों पर बड़े एक्शन की तैयारी

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 11:53:28 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 11:53:28 PM (IST)
    SECR रेलवे बॉक्सिंग रिंग में शराबपार्टी पर बवाल(फाइल फोटो)

    HighLights

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बाक्सिंग रिंग में शराब और नानवेज पार्टी मामले की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। तीन अफसरों की जांच टीम एक-दो दिनों में रिपोर्ट तैयार कर सौंपने वाली है। सभी पर मेजर पेनल्टी चार्जशीट जारी की जा सकती है। महाप्रबंधक ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे। रेलवे खेल परिसर में हुई इस पार्टी ने खेल और अनुशासन दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन

    दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बाक्सिंग रिंग में हुई शराब और नानवेज पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद रेल प्रशासन हरकत में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाप्रबंधक के निर्देश पर तीन अधिकारियों डिप्टी सीपीओ, डीआईजी और डीजीएम की जांच टीम गठित की गई। टीम ने मौके का मुआयना कर 16 कर्मचारियों से शुक्रवार को रात एक बजे तक पूछताछ की और बयान दर्ज किए। कुछ अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ करने की बात सामने आई है।


    रिपोर्ट तैयार नहीं

    वीडियो के आधार पर पार्टी में शामिल सभी कर्मचारियों के नाम और पदनाम की सूची तैयार कर जोन कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जांच रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। लेकिन, अब तक की जांच के आधार पर सभी के खिलाफ मेजर पेनल्टी चार्जशीट जारी करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, कर्मचारियों के बयान अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा।

