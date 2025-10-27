‘दहेज के लिए मुझे रोज मारते हैं... पापा, अब मैं जीना नहीं चाहती', प्रताड़ना से तंग महिला ने छत से लगाई छलांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: जिले के करपावंड में बिहार के रोहतास जिले की बेटी सृष्टि उर्फ प्रिया गुप्ता ने लगातार ससुराल पक्ष के मारपीट व प्रताड़ना से तंग आकर बीते दिन छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रिया ने मौत से पहले पेपर में सुसाइड नोट लिखकर अपने पिता को वाट्सएप पर भेजा। मामले में पुलिस जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, सृष्टि की शादी करपावंड के सत्येंद्र गुप्ता से 11 वर्ष पहले हुई थी। सृष्टि के दो छोटे बच्चे 11 साल की बेटी और पांच साल का बेटा है। जेठ और सास ने निर्वस्त्र कर पिटाई की शादी के बाद से ही पति, जेठ संतोष गुप्ता, ससुर जगरनाथ गुप्ता और सास द्वारा लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उसे आए-दिन अपने मायके से नकद समेत वस्तुओं के लिए डिमांड करने दबाव बनाया जाता था। बहू को आए दिन ताना देते थे तथा उसकी पिटाई भी की जाती थी। घटना दिवस की सुबह दुकान में झाड़ू लगाने में देरी होने से नाराज जेठ व सास ने सृष्टि को कथित रूप से निर्वस्त्र कर पिटाई की थी।