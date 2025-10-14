धनतेरस से पहले रेलवे सुरक्षा बल ने बिलासपुर-ईतवारी एक्सप्रेस में पकड़ा 3.37 करोड़ का सोना-चांदी, कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: नागपुर के रेलवे सुरक्षा बल मंडल टास्क टीम ने सोना तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने गाड़ी संख्या 12855 बिलासपुर-ईतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस में स्पेशल ड्राईव चेकिंग के दौरान एक तस्कर के पास से 3.27 करोड़ की सोने और 10.44 लाख के चांदी के जवेर बरामद किया है।

जानकारी के अनुसार टीम ने आमगाव से गोंदिया के मध्य स्लीपर कोच एस-06 मे एक संदेही पुरूष को मुखबीर की सूचना चेंकिंग के लिए पकड़ा। व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम नरेश पंजवानी (पिता-टेकचंद पंजवानी, उम्र-55 वर्ष, निवासी-श्रीनगर बम्बा भवन के पास गोंदिया, थाना-सिटी गोंदिया, जिला-गोंदिया) बताया, जिसके पास रखे थैले की जांच करने पर उसमे सोने-चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई।