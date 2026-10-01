पेंशन रोके जाने से भड़के सेवानिवृत्त प्राध्यापक, बिलासपुर से रायपुर तक प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक राहत की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और कर्मचारियों की पेंशन बंद किए जाने के विरोध में पेंशनरों ने मोर्चा खोल दिया है। बिलासपुर के सीएमडी और डीपी विप्र कालेज समेत रायपुर, दुर्ग, भिलाई और अंबिकापुर में सेवानिवृत्त शिक्षकों ने धरना देकर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल रखने और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का फैसला आने तक भुगतान जारी रखने की मांग की।

पेंशनरों के अनुसार 22 जुलाई 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग ने सेवानिवृत्ति के समय के वेतनमान के आधार पर पेंशन और उपादान देने संबंधी प्रस्ताव रखा था। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को नियमों में प्रविधान नहीं होने और लोकहित में नहीं होने के आधार पर अमान्य कर दिया।