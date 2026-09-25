33 केंद्रों पर 10,860 अभ्यर्थियों की कड़ी परीक्षा, बिलासपुर न्यायालयीन भर्ती के लिए जारी हुए कड़े निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः सहायक एवं शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन के पदों पर भर्ती के लिए 27 सितंबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में करीब 10,860 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिलासपुर में 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक होगी। प्रशासन ने केंद्रों पर बिजली व्यवस्था से लेकर अभ्यर्थियों की तलाशी और प्रवेश तक के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा। पुरुष अभ्यर्थियों की मैनुअल जांच पुरुष पुलिसकर्मी तथा महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला पुलिसकर्मी करेंगी। संदिग्ध गतिविधि पर भी नजर रखी जाएगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखना होगा। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी केवल काला या नीला बाल पेन लेकर परीक्षा में जाएं।