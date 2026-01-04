बिलासपुर में इंदौर जैसा हाल, नालियों में डूबी पाइप लाइनें, 59 वार्डों में 'मलमूत्र मिश्रित' पानी सप्लाई की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पेयजल में मलमूत्र मिश्रित धीमा जहर लोगों को बीमार कर रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम क्षेत्र में उल्टी-दस्त से 16 लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद बिलासपुर की स्थिति भी गंभीर मानी जा रही है। शहर में अब भी 267 स्थानों पर पेयजल पाइप लाइनें नालियों और नालों के बीच से होकर गुजर रही हैं।

सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि 59 वार्डों में पाइप लाइनें नालियों में डूबी हुई हैं, जिससे मलमूत्र युक्त गंदे पानी की सप्लाई और डायरिया फैलने की आशंका बनी रहती है। तालापारा और तारबाहर क्षेत्रों में पहले भी दूषित पानी के कारण उल्टी-दस्त की शिकायतें सामने आ चुकी हैं।

10 वर्षों में 400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च नगर निगम ने बिलासपुर की पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए पिछले 10 वर्षों में 400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। वर्ष 2007 से 2017 के बीच जल आवर्धन योजना में 81 करोड़ और अमृत मिशन के तहत 100 करोड़ रुपये खर्च कर 276 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई गई, लेकिन इसके बावजूद शहरवासियों को शुद्ध पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शहर के अधिकांश हिस्सों में जल वितरण की बड़ी समस्या यह है कि दो से तीन अलग-अलग योजनाओं की पाइप लाइनें एक ही स्थान पर बिछी हुई हैं। कर्मचारियों के अनुसार, जंग लगी पुरानी पाइप लाइनों और नई पाइप लाइनों के उलझाव के कारण लीकेज सुधारने में घंटों का समय लग जाता है, जिससे जलापूर्ति बाधित होती है।