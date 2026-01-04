कोरबा में विधायक प्रतिनिधि पर आरक्षक के साथ चौकी में घुसकर मारपीट और जातिगत गाली-गलौज करने का आरोप, दोनों पक्षों पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। रामपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक फूलसिंह राठिया के प्रतिनिधि जयकिशन पटेल पर पुलिस चौकी में घुसकर आरक्षक के साथ मारपीट और जातिगत गाली-गलौज करने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
आरक्षक विकास कोसले थाना करतला में पदस्थ हैं। वह 31 दिसंबर को थाना करतला से डाक वितरण करने पुलिस कार्यालय आए थे। डाक जमा करने के बाद वह अपने घर ओमपुर एम-745 ओमपुर में रुके हुए थे। रात करीब 10 बजे उनके मामा का लड़का राजेन्द्र जांगडे घर आया और बताया कि जयकिशन पटेल ने उसके साथ मारपीट कर जातिगत गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी है।
चौकी के अंदर मारपीट
इसके बाद विकास कोसले राजेन्द्र जांगडे को साथ लेकर रजगामार पुलिस चौकी पहुंचे और रिपोर्ट लिखाने के लिए आवेदन लिख रहे थे। उसी दौरान जयकिशन पटेल चौकी पहुंचा और चौकी के अंदर आरक्षक विकास को गाली-गलौज करते हुए “तुम लोग मेरा क्या उखाड़ लोगे” कहते हुए रात्रि गश्त अधिकारी और चौकी हाजिरी के सामने हाथ-झापड़ से मारपीट करने लगा। चौकी स्टाफ द्वारा मना करने के बाद भी वह नहीं माना और जान से मारने की धमकी देते हुए आरक्षक के साथ मारपीट करता रहा।
आरक्षक विकास कोसले की रिपोर्ट पर जयकिशन पटेल के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
क्या है मामला
राजेन्द्र जांगडे निवासी ओमपुर रजगामार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 31 दिसंबर को वह सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गांधी चौक गया था, जहां जयकिशन पटेल उसे मंच के पीछे ले गया। वहां अपने हाथ में रखे डंडे से मारपीट शुरू कर दी और “राजेन्द्र बहुत बड़ा हो गया है, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा” कहते हुए जातिवाद गाली-गलौज करने लगा। साथ ही यह भी कहा कि वह विधानसभा रामपुर का विधायक प्रतिनिधि है और उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता।
राजेन्द्र जांगडे की रिपोर्ट पर भी जयकिशन पटेल के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।
छीनाझपटी की लिखाई काउंटर रिपोर्ट
विधायक प्रतिनिधि जयकिशन पटेल ने भी विकास कोसले और राजेन्द्र जांगडे के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जयकिशन पटेल विधायक प्रतिनिधि रजगामार ने बताया कि वह कार्यक्रम कराने गया था। ओमपुर रजगामार में रात 10 बजे सुरेश उर्फ लल्लु द्वारा बुलाया गया, जहां गांधी चौक ओमपुर में विकास कोसले और राजेन्द्र द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। उसका मोबाइल विकास कोसले द्वारा छीनाझपटी किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई।
जयकिशन पटेल की रिपोर्ट पर विकास कोसले और राजेन्द्र जांगडे के विरुद्ध धारा 115(2), 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
इसे भी पढ़ें- खाद्य विभाग ने 12 लाख लोगों का राशन रोका, एक सदस्य की केवाईसी नहीं तो पूरे परिवार को राशन मिलना होगा बंद