    बिलासपुर की सड़कों पर कार से हुड़दंग करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। मस्तूरी रोड पर कार सवार युवकों ने जमकर उधमबाजी की, जिसका वीडियो पुलिस तक पहुंच गया। मामले में पुलिस ने तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए18 कारों को जब्त कर लिया है। साथ ही कार मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

    By Mohammad Safraj Memon
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 03:59:35 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 04:12:58 PM (IST)
    कार की खिड़की से बाहर निकलकर सड़क पर हुड़दंग कर रहे थे युवक, पुलिस ने जब्त की 18 गाड़ियां
    कार की खिड़की से बाहर निकलकर सड़क पर हुड़दंग मचाते युवक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: मस्तूरी रोड पर कार सवार युवकों ने जमकर उधमबाजी की। एक साथ दर्जनभर कार पर निकले युवकों ने खिड़की और सनरूफ से निकलकर स्टंटबाजी की। पुलिस को चुनौती देते हुए वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। इधर पुलिस ने वीडियो मिलने के बाद 18 कार जब्त कर लिया है। युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

    मस्तूरी थाना प्रभारी हरीशचंद्र टांडेकर ने बताया कि विश्वकर्मा जयंती पर कुछ लोग पार्टी के लिए लावर स्थित एक फार्म हाउस पर एकत्रित हुए थे। फार्म हाउस में पहुंचने से पहले युवकों ने सड़क पर जमकर उधमबाजी की। इस दौरान युवकों ने सड़क भी जाम कर दिया। इससे परेशान हो रहे एक कार सवार ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर पुलिस के अधिकारियों को भेज दिया।

    वीडियो मिलते ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। कार नंबर के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की। इसके बाद इस पूरी घटना में शामिल 18 कार को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसके साथ ही वाहन मालिकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

    हाई कोर्ट की सख्ती के बाद हो रही कार्रवाई

    सकरी क्षेत्र के नई कार खरीदने के बाद की गई स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट के निर्देश पर सभी वाहन जब्त कर कड़ी कार्रवाई की गई। इसके बाद पुलिस ने हाईवे जाम करने वालों और कार पर स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने सभी 18 वाहनों को जब्त कर लिया है। वाहन मालिकों के खिलाफ अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

    सनरूफ और खिड़कियों से बाहर निकलकर युवक कार पर स्टंट कर रहे थे। इसका वीडियाे मिला था। वीडियो के आधार पर वाहनों की पहचान कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही वाहन मालिकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

    -लालचंद मोहले, एसडीओपी, मस्तूरी

