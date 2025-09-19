घर वाले नहीं माने तो Couple ने नदी में लगाई छलांग, टापू पर मिला युवक, युवती का कोई अता-पता नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: प्रेम विवाह करने की अनुमति स्वजन द्वारा नहीं दिए जाने पर प्रेमी युगल ने आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों ने हसदेव नदी में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और नगर सेना की टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, पर युवती का पता नहीं चल सका।

बता दें कि गुरुवार की सुबह हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। युवक ने पुलिस को अपना नाम राहुल निवासी काशीनगर बताया। उसने कहा कि अटल आवास में रहने वाली एक युवती के साथ उसका प्रेम संबंध है। दोनों शादी करना चाहते हैं, पर युवती के स्वजन इस रिश्ते के तैयार नहीं, जबकि उसके स्वजन ने शादी की स्वीकृति दे दी थी।