गूगल पर पेट्रोल पंप सर्च करना पड़ा भारी, लाइसेंस के नाम पर 4.61 लाख की ऑनलाइन ठगी, रामचंद्रपुर में FIR

नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर : पेट्रोल पंप खोलने का झांसा देकर आनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अनिरुद्धपुर निवासी सहरोज अंसारी से ठगों ने चार लाख 61 हजार 500 रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर भी शिकायत दर्ज कराई है।

जानकारी के अनुसार प्रार्थी एक्सीवेटर,ट्रैक्टर का काम देखता है। उसने गूगल पर पेट्रोल पंप कैसे लिया जाता है, इस संबंध में जानकारी सर्च की थी। इसके बाद अलग-अलग मोबाइल नंबरों से उसके पास कॉल आए। कॉल करने वालों ने कहा कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए एक फॉर्म भरना होगा।