नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बसंत प्रताप सिंह की प्रतिनियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता और कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मूल रूप से व्याख्याता एलबी के पद पर नियुक्त होने के बावजूद नियमों की अनदेखी कर उन्हें डीईओ कार्यालय में सहायक संचालक के महत्वपूर्ण पद पर बैठाया गया है। इस मामले में विभागीय नियमों को दरकिनार करने और रसूख के इस्तेमाल के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार शासकीय सेवा में रहते हुए किसी भी नियमित पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने के लिए शासन से पूर्व अनुमति और विधिवत अवकाश लेना अनिवार्य होता है। इसके विपरीत, उन पर पद पर बने रहते हुए नियमित रूप से कानून (एलएलबी) की पढ़ाई करने के आरोप लगे हैं।