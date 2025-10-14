मेरी खबरें
    Indian Railways News: दिसंबर से फरवरी तक 33 दिन रद रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस, जानिए Train Cancel Date

    छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बिहार के छपरा तक चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे की ओर से कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। सारनाथ एक्सप्रेस को दिसंबर से फरवरी तक 33 दिनों के लिए रद्द रहेगी। इससे यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ेगा।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 12:42:29 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 12:44:29 PM (IST)
    HighLights

    2. उत्तरप्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ी
    3. उत्तर भारत में कोहरे के बढ़ते प्रभाव के कारण ट्रेन रद्द

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रेलवे एहतियातन कई ट्रेनों को रद करती है। इसी क्रम में दुर्ग से छपरा के बीच चलने वाली ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस को दिसंबर से फरवरी तक 33 दिनों के लिए रद करने का निर्णय लिया है। छपरा से भी इस ट्रेन का परिचालन नहीं होगा।

    यह ट्रेन उत्तरप्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। जाहिर है कि परिचालन रद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हर साल सर्दियों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है। इससे ट्रेन परिचालन में देरी और रेल हादसों की आशंका बढ़ जाती है।


    जानिए सारनाथ एक्सप्रेस किन तिथियों में रहेगी रद

    15159 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस

    • दिसंबर: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 व 31 तारीख।

    • जनवरी: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 व 31 तारीख।

    • फरवरी: 02, 04, 07, 09, 11 व 14 तारीख।

    15160 दुर्ग- छपरा सारनाथ एक्सप्रेस

    • दिसंबर: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 तारीख।

    • जनवरी: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 व 29 तारीख।

    • फरवरी : 01, 03, 05, 08, 10, 12 व 15 तारीख।

    इस बार भी दिसंबर से फरवरी तक घने कोहरे का पूर्वनुमान लगाया गया है। इसी के मद्देनजर रेलवे ने यह एहतियाती कदम उठाया है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और समयबद्ध परिचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वे यात्री होंगे जिन्हें बेहद जरूरी काम के सिलसिले में जाना होता है।

    इसके अलावा छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में अस्थियां विर्सजन के लिए जाते हैं। ऐसे यात्रियों के लिए भी यह प्रमुख ट्रेन हैं। यही कारण है कि इस ट्रेन में प्रतिदिन प्रतीक्षा सूची रहती है। ऐसी स्थित में वैकल्पिक ट्रेनें तलाशनी पड़ेगी। संबंधित रेलवे ने इस संबंध में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचना भेजी है, ताकि वह भी इसकी जानकारी यात्रियों तक पहुंचा सके। समय पूर्व जानकारी मिलने से यात्री रद की तिथि में रिजर्वेशन नहीं कराएंगे।

