Indian Railways News: दिसंबर से फरवरी तक 33 दिन रद रहेगी सारनाथ एक्सप्रेस, जानिए Train Cancel Date

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रेलवे एहतियातन कई ट्रेनों को रद करती है। इसी क्रम में दुर्ग से छपरा के बीच चलने वाली ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस को दिसंबर से फरवरी तक 33 दिनों के लिए रद करने का निर्णय लिया है। छपरा से भी इस ट्रेन का परिचालन नहीं होगा।

यह ट्रेन उत्तरप्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। जाहिर है कि परिचालन रद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हर साल सर्दियों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है। इससे ट्रेन परिचालन में देरी और रेल हादसों की आशंका बढ़ जाती है।

जानिए सारनाथ एक्सप्रेस किन तिथियों में रहेगी रद

15159 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस

दिसंबर: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 व 31 तारीख।

जनवरी: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 व 31 तारीख।

फरवरी: 02, 04, 07, 09, 11 व 14 तारीख।

15160 दुर्ग- छपरा सारनाथ एक्सप्रेस

दिसंबर: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 तारीख।

जनवरी: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 व 29 तारीख।

फरवरी : 01, 03, 05, 08, 10, 12 व 15 तारीख।

इस बार भी दिसंबर से फरवरी तक घने कोहरे का पूर्वनुमान लगाया गया है। इसी के मद्देनजर रेलवे ने यह एहतियाती कदम उठाया है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और समयबद्ध परिचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वे यात्री होंगे जिन्हें बेहद जरूरी काम के सिलसिले में जाना होता है।

