रेल यात्रियों को मिलने वाली है बड़ी सुविधा, अब IRCTC से फ्री में कर सकते Confirm Ticket Reschedule, जानिए कैसे

डिजिटल डेस्क, इंदौर। Indian Railway की ओर से यात्रियों को बड़ी सुविधा प्रदान की जाने वाली है। जल्द ही टिकट बुकिंग को लेकर एक बड़ी सुविधा IRCTC की ओर से प्रदान की जाने वाली है। जिसके अनुसार यात्री अपने कंफर्म टिकट की यात्रा तिथि बदल सकेंगें। इतना ही नहीं, इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। यात्रियों को यह सुविधा जनवरी 2026 से ही मिलने लगेगी।

बता दें कि इस सुविधा के लागू होने से यात्रियों के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। फिलहाल अगर यात्रा की तारीख बदलनी हो, तो यात्रियों को अपना पूराना टिकट कैंसिल करवानी पड़ता है और नई तारीख पर टिकट बुक करवाना पड़ता है। ऐसा करने पर यात्री को पुराने टिकट को कैंसिल करवाने पर रद्दीकरण शुल्क देना पड़ता है। इसके साथ ही नई तिथि पर कन्फर्म टिकट मिलने की गारंटी भी नहीं रहती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्री सीधे अपने IRCTC खाते में जाकर "Reschedule Ticket" विकल्प चुनकर नई यात्रा तिथि तय कर सकेंगे।