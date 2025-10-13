रेल यात्रियों को मिलने वाली है बड़ी सुविधा, अब IRCTC से फ्री में कर सकते Confirm Ticket Reschedule, जानिए कैसे

डिजिटल डेस्क, इंदौर। Indian Railway की ओर से यात्रियों को बड़ी सुविधा प्रदान की जाने वाली है। जल्द ही टिकट बुकिंग को लेकर एक बड़ी सुविधा IRCTC की ओर से प्रदान की जाने वाली है। जिसके अनुसार यात्री अपने कंफर्म टिकट की यात्रा तिथि बदल सकेंगें। इतना ही नहीं, इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। यात्रियों को यह सुविधा जनवरी 2026 से ही मिलने लगेगी।
बता दें कि इस सुविधा के लागू होने से यात्रियों के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। फिलहाल अगर यात्रा की तारीख बदलनी हो, तो यात्रियों को अपना पूराना टिकट कैंसिल करवानी पड़ता है और नई तारीख पर टिकट बुक करवाना पड़ता है। ऐसा करने पर यात्री को पुराने टिकट को कैंसिल करवाने पर रद्दीकरण शुल्क देना पड़ता है। इसके साथ ही नई तिथि पर कन्फर्म टिकट मिलने की गारंटी भी नहीं रहती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्री सीधे अपने IRCTC खाते में जाकर "Reschedule Ticket" विकल्प चुनकर नई यात्रा तिथि तय कर सकेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे की ओर से यह फीचर अगले साल लागू कर दिया जाएगा। संभावना है कि जनवरी 2026 तक इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जा सकता है। वहीं लागू करने से पहले इस प्रक्रिया की चरणबद्ध तरीके से तकनीकी जांच की जाएगी।
रेलवे के अनुसार, इससे न केवल यात्रियों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि टिकट बुकिंग प्रणाली पर भी अतिरिक्त दबाव कम होगा। इस सुविधा से यात्रियों को लचीलापन मिलेगा। अगर किसी कारण से यात्रा की योजना बदलती है तो अब टिकट रद्द करने की जरूरत नहीं होगी।
यह भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: आप भी देखना चाहते हैं अंडमान के शानदार नजारे, रेलवे दे रहा बहुत ही कम बजट में यह मौका
हालांकि यात्रा की तिथि का बदला जाना उस तारीख पर सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि उस तिथि पर ट्रेन में सीट खाली नहीं रहा, तो पुनर्निर्धारण संभव नहीं होगा। इसके साथ ही यह सुविधा फिलहाल केवल ऑनलाइन टिकटों के लिए ही उपलब्ध होगी ।