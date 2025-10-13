मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रेल यात्रियों को मिलने वाली है बड़ी सुविधा, अब IRCTC से फ्री में कर सकते Confirm Ticket Reschedule, जानिए कैसे

    IRCTC की ओर से रेल यात्रियों को Ticket Rescheduling को लेकर बड़ी सुविधा प्रदान की जाने वाली है। अब यात्री अपना ऑनलाइन कन्फर्म टिकट का डेट बदल सकता है। इसके लिए कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को यह सुविध जनवरी 2026 से मिलने वाली है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 11:47:27 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 11:51:28 AM (IST)
    रेल यात्रियों को मिलने वाली है बड़ी सुविधा, अब IRCTC से फ्री में कर सकते Confirm Ticket Reschedule, जानिए कैसे
    फ्री में कर सकते Confirm Ticket Reschedule (सांकेतिक फोटो)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। Indian Railway की ओर से यात्रियों को बड़ी सुविधा प्रदान की जाने वाली है। जल्द ही टिकट बुकिंग को लेकर एक बड़ी सुविधा IRCTC की ओर से प्रदान की जाने वाली है। जिसके अनुसार यात्री अपने कंफर्म टिकट की यात्रा तिथि बदल सकेंगें। इतना ही नहीं, इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। यात्रियों को यह सुविधा जनवरी 2026 से ही मिलने लगेगी।

    बता दें कि इस सुविधा के लागू होने से यात्रियों के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। फिलहाल अगर यात्रा की तारीख बदलनी हो, तो यात्रियों को अपना पूराना टिकट कैंसिल करवानी पड़ता है और नई तारीख पर टिकट बुक करवाना पड़ता है। ऐसा करने पर यात्री को पुराने टिकट को कैंसिल करवाने पर रद्दीकरण शुल्क देना पड़ता है। इसके साथ ही नई तिथि पर कन्फर्म टिकट मिलने की गारंटी भी नहीं रहती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्री सीधे अपने IRCTC खाते में जाकर "Reschedule Ticket" विकल्प चुनकर नई यात्रा तिथि तय कर सकेंगे।


    कैसे काम करेगी नई सुविधा

    • जानकारी के अनुसार, नई प्रणाली को IRCTC की केंद्रीय आरक्षण प्रणाली (Central Reservation System) से जोड़ा जाएगा।

    • यदि नई तारीख की टिकट की कीमत अधिक होगी, तो केवल किराए का अंतर भरना होगा।

    • यदि टिकट की कीमत समान या कम होगी, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

    • यह सुविधा केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए होगी, वेटलिस्ट या RAC टिकट पर यह नियम लागू नहीं रहेगा।

    जनवरी 2026 से मिलेगी सुविधा

    मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे की ओर से यह फीचर अगले साल लागू कर दिया जाएगा। संभावना है कि जनवरी 2026 तक इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जा सकता है। वहीं लागू करने से पहले इस प्रक्रिया की चरणबद्ध तरीके से तकनीकी जांच की जाएगी।

    यात्रियों के लिए होगी आसानी

    रेलवे के अनुसार, इससे न केवल यात्रियों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि टिकट बुकिंग प्रणाली पर भी अतिरिक्त दबाव कम होगा। इस सुविधा से यात्रियों को लचीलापन मिलेगा। अगर किसी कारण से यात्रा की योजना बदलती है तो अब टिकट रद्द करने की जरूरत नहीं होगी।

    यह भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: आप भी देखना चाहते हैं अंडमान के शानदार नजारे, रेलवे दे रहा बहुत ही कम बजट में यह मौका

    ट्रेन में सीट खाली होना जरूरी

    हालांकि यात्रा की तिथि का बदला जाना उस तारीख पर सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि उस तिथि पर ट्रेन में सीट खाली नहीं रहा, तो पुनर्निर्धारण संभव नहीं होगा। इसके साथ ही यह सुविधा फिलहाल केवल ऑनलाइन टिकटों के लिए ही उपलब्ध होगी ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.