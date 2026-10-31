बकाया बिल पर कनेक्शन काटने पहुंचे बिजलीकर्मियों से धक्का-मुक्की, उपभोक्ता के बेटे पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर अंतर्गत विनोबा नगर में बिजली बिल का भारी-भरकम बकाया वसूलने और कनेक्शन काटने पहुंचे बिजली कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की और गाली-गलौज किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बकायादार उपभोक्ता के बेटे ने कर्मचारियों को बिजली पोल पर सीढ़ी लगाने से रोका और उनके साथ बदसलूकी करते हुए गंभीर धमकियां दीं। लिंक रोड जोन के सहायक अभियंता की लिखित शिकायत पर तारबाहर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

1.23 लाख रुपये का था बकाया, नोटिस के बाद भी नहीं दिया बिल तारबाहर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बिलासपुर के विनोबा नगर निवासी पूनम द्विवेदी के नाम पर बिजली का घरेलू/व्यावसायिक कनेक्शन दर्ज है। बार-बार नोटिस के बाद भी अनदेखी: उनके परिसर पर काफी समय से 1 लाख 23 हजार 560 रुपये का बिजली बिल बकाया चल रहा था। बिजली कंपनी के अफसरों ने फोन के माध्यम से कई बार बकाया राशि जमा करने को कहा और नियमानुसार लिखित नोटिस भी भेजा। इसके बावजूद उपभोक्ता की ओर से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया।