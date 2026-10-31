बकाया बिल पर कनेक्शन काटने पहुंचे बिजलीकर्मियों से धक्का-मुक्की, उपभोक्ता के बेटे पर FIR
लासपुर के विनोबा नगर में 1.23 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने पहुंची टीम से उपभोक्ता के बेटे ने धक्का-मुक्की की। तारबाहर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 04:15:29 PM (IST)Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 04:15:29 PM (IST)
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HighLights
- विनोबा नगर में बिजली बिल बकाए पर काटने पहुँची टीम।
- उपभोक्ता के बेटे ने कर्मचारियों से की धक्का-मुक्की और अभद्रता।
- सहायक अभियंता की शिकायत पर तारबाहर पुलिस ने दर्ज की FIR।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर अंतर्गत विनोबा नगर में बिजली बिल का भारी-भरकम बकाया वसूलने और कनेक्शन काटने पहुंचे बिजली कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की और गाली-गलौज किए जाने का मामला सामने आया है।
आरोप है कि बकायादार उपभोक्ता के बेटे ने कर्मचारियों को बिजली पोल पर सीढ़ी लगाने से रोका और उनके साथ बदसलूकी करते हुए गंभीर धमकियां दीं। लिंक रोड जोन के सहायक अभियंता की लिखित शिकायत पर तारबाहर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
1.23 लाख रुपये का था बकाया, नोटिस के बाद भी नहीं दिया बिल
तारबाहर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बिलासपुर के विनोबा नगर निवासी पूनम द्विवेदी के नाम पर बिजली का घरेलू/व्यावसायिक कनेक्शन दर्ज है।
बार-बार नोटिस के बाद भी अनदेखी: उनके परिसर पर काफी समय से 1 लाख 23 हजार 560 रुपये का बिजली बिल बकाया चल रहा था। बिजली कंपनी के अफसरों ने फोन के माध्यम से कई बार बकाया राशि जमा करने को कहा और नियमानुसार लिखित नोटिस भी भेजा। इसके बावजूद उपभोक्ता की ओर से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया।
कनेक्शन काटने पहुंची थी टीम: गुरुवार को लिंक रोड जोन के सहायक अभियंता (AE) रवि ध्रुव अपने विभागीय कर्मचारियों और स्टाफ के साथ बकाएदारों के खिलाफ जारी अभियान के तहत वसूली करने और कनेक्शन विच्छेदित करने पहुंचे थे।
सीढ़ी लगाने पर बेटे ने की धक्का-मुक्की और गाली-गलौज:
विभागीय काम में रुकावट: बिजली लाइन काटने के लिए जब कर्मचारियों ने पोल पर सीढ़ी लगाई, उसी दौरान उपभोक्ता पूनम द्विवेदी का बेटा नितिन द्विवेदी मौके पर पहुंचा।
धमकी और बहस: आरोप है कि नितिन ने कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करते हुए सीढ़ी हटा दी और अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की की। उसने साफ तौर पर बिजली कनेक्शन काटने से रोकते हुए बिल जमा न करने की बात कही और कर्मचारियों को धमकी दी।
तारबाहर थाने में एफआईआर दर्ज
घटना के बाद सहायक अभियंता रवि ध्रुव ने तत्काल विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तारबाहर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी नितिन द्विवेदी के खिलाफ शासकीय कार्य में व्यवधान डालने और गाली-गलौज करने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।