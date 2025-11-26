मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बिलासपुर में SDM रीडर ने पुनर्गणना में जीत की गारंटी पर मांगे 10 लाख रुपये, रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल

    एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर द्वारा ग्राम पंचायत भिलमी के सरपंच पद के पराजित प्रत्याशी वासुदेव बिजोरे से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगे जाने का ऑडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। पराजित प्रत्याशी वासुदेव बिजोरे ने पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से करते हुए रीडर नरेंद्र कुमार कौशिक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 07:15:06 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 07:15:05 AM (IST)
    बिलासपुर में SDM रीडर ने पुनर्गणना में जीत की गारंटी पर मांगे 10 लाख रुपये, रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल

    HighLights

    1. 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगे जाने का ऑडियो वायरल
    2. इस पूरे मामले को लेकर हारे हुए पक्ष ने की शिकायत
    3. रीडर ने पुनर्गणना में जीत की गारंटी देकर यह राशि मांगी है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर द्वारा ग्राम पंचायत भिलमी के सरपंच पद के पराजित प्रत्याशी वासुदेव बिजोरे से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगे जाने का ऑडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। पराजित प्रत्याशी वासुदेव बिजोरे ने पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से करते हुए रीडर नरेंद्र कुमार कौशिक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रीडर ने पुनर्गणना में जीत की गारंटी देकर यह राशि मांगी है।

    पुनर्गणना के लिए आवेदन

    सरपंच चुनाव के परिणाम आने के बाद वासुदेव बिजोरे ने पुनर्गणना के लिए आवेदन दिया था। इसी दौरान एसडीएम कार्यालय के रीडर नरेंद्र कुमार कौशिक ने उनसे संपर्क किया। वासुदेव का आरोप है कि रीडर ने सीधे तौर पर उनसे 10 लाख रुपये की मांग की और यह दावा किया कि इतनी राशि देने पर वह पुनर्गणना प्रक्रिया को इस तरह प्रभावित करेंगे कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी।


    कलेक्टर को लिखित शिकायत

    पीड़ित प्रत्याशी वासुदेव बिजोरे ने इस रिश्वत मांग को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है। उन्होंने वह ऑडियो रिकार्डिंग भी प्रस्तुत की है, जिसमें रीडर द्वारा 10 लाख रुपये की मांग स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। घटना उजागर होने के बाद एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है और यह ऑडियो कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि यह मामला चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक नैतिकता से जुड़ा है, इसलिए पीड़ित ने कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच और रीडर के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

    वायरल ऑडियो में रकम की बातचीत

    पराजित प्रत्याशी वासुदेव बिजोरे द्वारा दिए गए वायरल ऑडियो में रीडर नरेंद्र कुमार कौशिक कहते सुने जा रहे हैं कि “यह लाख दो लाख का काम नहीं है, भाई… कम से कम 10 लाख रुपये लगेंगे। पुनर्गणना में सब साहब लोग काम करते हैं, छोटा-मोटा काम नहीं है।” इस पर पीड़ित कहता है कि “सर उतना करेंगे तो गारंटी के साथ करेगा पूरा?” रीडर जवाब देता है कि “बिल्कुल करेगा… 10 लाख दोगे तो जरूर करेगा।”

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.