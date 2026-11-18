नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले के एक सरकारी स्कूल के छात्र-छात्राओं के नशा करने के दो अलग-अलग वीडियो सामने आने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। एक वीडियो में स्कूल के पीछे स्थित खंडहरनुमा जगह पर कुछ छात्र स्कूल की वर्दी में गांजा पीते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में दो छात्राएं एक सुनसान स्थान पर सिगरेट पीती और गाली-गलौज करती दिख रही हैं। दोनों वीडियो पाली विकासखंड के कोरबी धतूरा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं के हैं।

इंटरनेट मीडिया में प्रसारित छात्राओं के वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद ही इसे बनाया और इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया था। वीडियो में दोनों छात्राएं सिगरेट पीते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही बातचीत के दौरान शराब का नशा करने की बात भी कहती सुनाई दे रही हैं।