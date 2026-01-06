मेरी खबरें
    सौम्या चौरसिया पहुंची हाई कोर्ट, गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जमानत के लिए लगाई याचिका

    छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दो दिन पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सौम् ...और पढ़ें

    By Anil KurreEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 07:59:06 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 08:02:57 PM (IST)
    1. गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है।
    2. इससे पहले ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट पर 8 जनवरी को सुनवाई होगी।
    3. शराब घोटाले से संबंधित मामलों की 13 जनवरी से ट्रायल भी प्रारंभ होगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओएसडी रही सौम्या चौरसिया ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले में बुधवार को सुनवाई होगी।

    शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया ने मंगलवार को हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। इससे पहले ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट पर आठ जनवरी को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि शराब घोटाले से संबंधित मामलों की 13 जनवरी से ट्रायल भी प्रारंभ होगा।

    छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। जिसमें 3,200 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है।

    ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आइएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। इस घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी सहित कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है।


    जमानत पर चल रहे अफसरों से हो सकती है पूछताछ

    शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में सौम्या चौरसिया की दूसरी बार गिरफ्तारी के बाद ब्यूरोक्रेट्स और छत्तीसगढ़ की सियासत में एक ही सवाल तैर रहा है, सुप्रीम कोर्ट से बेल में चल रहे घोटालेबाज आबकारी अफसरों का क्या होगा। ईडी ने इन अफसरों को भी अपने अंतिम चार्जशीट में आरोपित बनाया है। चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि ईडी कभी भी इन अफसरों को पूछताछ के लिए समंस जारी कर सकता है। पूछताछ के बाद सौम्या की तर्ज पर गिरफ्तारी की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। बता दें कि सौम्या चौरसिया के अलावा आइएएस अफसरों को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। सौम्या सहित इन अधिकारियों पर कोल लेवी वसूली का आरोप है।

    आरोप पत्र दायर करने से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई

    स्पेशल कोर्ट में चार्ज शीट पेश करने से पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने भाटिया वाइन, छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, वेलकम डिस्टलरी और आबकारी अधिकारियों की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने दो दिन प्रापर्टी अटैच करने की कार्रवाई की। शराब बनाने वाली तीनों कंपनियों की 68 करोड़ की चल-अचल संपत्ति अटैच की गई है। शराब घोटाले के आरोपी तत्कालीन आबकारी कमिश्नर निरंजन दास सहित 31 आबकारी अधिकारियों की 38 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। शराब घोटाले में ईडी ने अब तक 382 करोड़ से अधिक संपत्ति का अटैच किया है।

    ईडी ने कंपनियों को बनाया आरोपित

    छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, भाटिया वाइन मर्चेंट, वेलकम डिस्टलरी, अदीप एग्रोटेक प्रालि, पीटरसन बायो रिफाइनरी, ढिल्लन सिटी माल, टाप सिक्युरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, ओम साईं बेवरेज, दिशिता वेंचर्स प्रालि, नेक्सजेन इंजिटेक, एजेएस एग्रोट्रेड प्रालि, ढेबर बिल्डकान, प्राइम डेवलपर्स, इंडियन बिल्डकान और प्रिज्म होलोग्राफी।

    दूसरी बार जेल गई सौम्या चौरसिया, 14 दिन की ईडी को मिला रिमांड

    छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दो दिन पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने दो दिन की रिमांड दी थी। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने सौम्या को कोर्ट में पेश किया।

