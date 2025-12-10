मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 10:23:55 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 10:23:55 PM (IST)
    बिलासपुर से मडगांव के बीच 20 दिसंबर से चलेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को चार फेरे के लिए मिलेगी सुविधा
    बिलासपुर से मडगांव के बीच 20 दिसंबर से चलेगी स्पेशल ट्रेन (फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। नियमित ट्रेनों में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर-मडगांव के बीच एक साप्ताहिक शीतकालीन स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। चार फेरे के लिए चलने वाली इस ट्रेन की सुविधा 20 दिसंबर से मिलेगी। यह ट्रेन बिलासपुर से मडगांव के लिए 08241 नंबर के साथ 20 व 27 दिसंबर और 03 व 10 जनवरी को छूटेगी। इसी तरह मडगांव से बिलासपुर के लिए 08242 नंबर के साथ 22 व 29 दिसंबर एवं 05 व 12 जनवरी को रवाना होगी। यह ट्रेन जोन के भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनादगांव, गोंदिया व नागपुर रेलवे स्टेशन में ठहरेगी।

    इसके साथ ट्रेन को एक एसएलआरडी, तीन सामान्य, दो स्लीपर, दो एसी-3 इकोनामी, आठ एसी-3, एक एसी -2 कोच के साथ चलने का निर्णय लिया गया है। बाक्स-परिचालन समय में यात्रियों का ध्यान रेलवे इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन समय भी जारी किया है। इसमें यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। बिलासपुर-मडगांव स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शनिवार को बिलासपुर से 14:45 बजे छूटकर भाटापारा 15:40 बजे, रायपुर 16:55 बजे, दुर्ग 17:50 बजे, राजनादगांव 18:23 बजे, गोंदिया 20:20 बजे और नागपुर 23:10 बजे पहुंचेगी।


    इसके बाद वर्धा, बड़नेरा, अकोला, मलकापुर, भुसावल, जयगांव, मनमाड, नासिक रोड, कल्याण पनवेल, पेन, रोहा, मनगांव 2:15 बजे मडगांव रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में प्रत्येक सोमवार को मडगांव से 5:30 बजे छूटकर नागपुर 7:40 बजे, गोंदिया 9:55 बजे और 16:00 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।बाक्स-- आज हावड़ा से मुंबई के लिए छूटेगी विशेष ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत इंडिगो उड़ान सेवा रद होने से परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने 11 दिसंबर को हावड़ा–सीएसएमटी के मध्य एक स्पेशल ट्रेन चला रही है। एक-एक फेरे के लिए यह 02870 नंबर के साथ हावड़ा-सीएसएमटी के लिए छूटेगी और 02869 नंबर के साथ 13 दिसंबर को सीएसएमटी से हावड़ा रवाना होगी।

    यह ट्रेन बिलासपुर जोन के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं गोंदिया में ठहरेगी। रेलवे ने इसकी समय-सारिणी भी घोषित की है। इसके तहत ट्रेन हावड़ा से 13:55 बजे रवाना होकर खड़गपुर 15:30 बजे, टाटानगर 17:23 बजे, राऊरकेला 19:52 बजे, झारसुगुड़ा 22:03 बजे और दूसरे दिन 12 दिसंबर को 1:15 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यहां से 1:25 बजे छूटकर रायपुर 3:15 बजे, दुर्ग 4:15 बजे, गोंदिया 6:05 बजे और नागपुर 8:10 बजे पहुंचेगी।

    इसके सीएसएमटी स्टेशन पहुंचने का समय 23:45 बजे निर्धारित किया गया है। इसी तरह 02869 सीएसएमटी-हावड़ा स्पेशल ट्रेन सीएसएमटी से 13 दिसंबर 11:05 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन बिलासपुर में 7:40 बजे पहुंचेगी। वहीं 20:55 बजे हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में एक एसएलआरडी, चार सामान्य, छह स्लीपर, दो एसी-3 इकोनामी, पांच एसी-3, दो एसी-2 कोच के साथ चलेगी।

