बिलासपुर तहसील के स्ट्रांग रूम में कैद हैं स्टांप टिकट, दो महीने से चक्कर काट रहे लोग, जाति प्रमाण पत्र और जमीन के जरूरी काम पड़े ठप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कलेक्ट्रेट परिसर की नकल शाखा इन दिनों आम जनता की बेबसी और बेलगाम लिपिक तंत्र की संवेदनहीनता का सबसे दर्दनाक आईना बन चुकी है। मिसल, बी-1 और खसरा खतौनी की नकल हासिल करने पहुंचे गरीब ग्रामीणों को पिछले दो-तीन माह से काफी परेसानी झेलनी पड़ रही है। विडंबना यह है कि हफ्तों की बहानेबाजी के बाद कोषालय में स्टांप टिकट पहुंच चुके हैं, फिर भी वितरण ठप रखकर जनता को दर-दर भटकाया जा रहा है।

हाथ में पुरानी अर्जियां, आंखों में बेबसी और जेब में किराया लेकर रोजाना सैकड़ों किसान, अभिभावक व अन्य कलेक्ट्रेट की चौखट नाप रहे हैं। बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने हों या बुजुर्गों की पैतृक जमीन का सीमांकन, सुबह से भूखे-प्यासे कतार में खड़े रहने के बाद खिड़की पर सिर्फ दुत्कार और खाली कुर्सियां मिलती हैं। महीनों तक टिकट न होने का हवाला देकर वापस भेजा गया। अब जब कोषालय के स्ट्रान्ग रूम में टिकटों की पेटियां पहुंच चुकी हैं, तब भी लिपिक फाइल आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हैं।

निगरानी के अभाव में पूरी व्यवस्था बिचौलियों और हीलाहवाली की भेंट चढ़ चुकी है। समय पर प्रमाणित नकल न मिलने के कारण नौजवानों के दाखिले छूट रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड खारिज हो रहे हैं और अदालतों में इंसाफ की गुहार तारीखों के बोझ तले दबती जा रही है। यह केवल एक कागज का टोटा नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र द्वारा आम इंसान के जीने के हक पर लगाया गया निर्मम ताला है। कोषालय और नकल शाखा हैं अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार इस पूरे संकट के लिए जिला कोषालय का सुस्त रवैया और कलेक्ट्रेट की नकल शाखा का गैर-जिम्मेदाराना समन्वय सीधे तौर पर जिम्मेदार है। मुख्यालय से स्टांप टिकट शुक्रवार को ही पहुंच चुका हैं, मगर स्ट्रान्ग रूम से काउंटर तक टिकट पहुंचाने में हफ्तों लगा दिए गए। वहीं नकल शाखा के लिपिक खिड़की से नदारद रहकर जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं।