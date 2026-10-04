बिना नोटिस फसल नापने पहुंचे पटवारी और राजस्व अमले को ग्रामीणों ने खदेड़ा, बिलासपुर में सरपंच और नायब तहसीलदार आमने-सामने

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर. ग्राम पंचायत सेलर में जमीन सीमांकन को लेकर रविवार को भारी विवाद खड़ा हो गया। खेतों में धान की फसल खड़ी होने के बीच राजस्व अमले के अचानक पहुंचने पर ग्रामीण भड़क गए। सरपंच ने राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया, जिसके बाद नापजोख रोकनी पड़ी। वहीं प्रशासन का दावा है कि प्रस्तावित ब्रिज निर्माण के लिए शासकीय जमीन जांची जा रही थी।

रविवार को पटवारी और राजस्व कर्मी बिना किसी पूर्व सूचना, तामिली नोटिस या ग्राम पंचायत को, विश्वास में लिए बिना अचानक फीता लेकर खेतों में उतर आए। नियमतः सीमांकन से पहले दोनों पक्षों व सीमा से लगे सभी किसानों को विधिवत नोटिस देकर उपस्थित रहने की सूचना देना अनिवार्य होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया।