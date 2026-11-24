नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हाथियों की तस्वीर लेने, वीडियो बनाने के लिए न जाएं। हाथियों के ऊपर ड्रोन न उड़ाएं। यह अवैधानिक है। वन विभाग ने यह चेतावनी इसलिए दी है क्योंकि रेडियो कालरिंग के बाद कबरा हाथी अब 17 हाथियों के दल के पास पहुंच गया है और लोग उसके नजदीक जाकर वीडियो-तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं।

विभाग को अब सेटेलाइट के माध्यम से उसकी उपस्थिति का स्पष्ट पता चलने लगा है। हाथियों के दल के नजदीक उसके विचरण से व्यवहार में भी परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में वन विभाग ने जन सामान्य से अपील की है कि हाथियों को असुरक्षित तरीके से खदेड़ने का प्रयास न करें। समझाइश के बाद भी यदि लोग नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई का भी प्रविधान है।

सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में कबरा हाथी द्वारा की जा रही जनहानि को देखते हुए विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग ने उसके गले पर रेडियो कालर लगाया है। यह अत्याधुनिक तकनीक का है। इसमें सेटेलाइट के जरिये उसकी उपस्थिति का तो पता चलता ही है, एक निश्चित दूरी पर एंटीना लेकर चलने पर वेरी हाई फ्रेक्वेन्सी से सिग्नल भी मिलता है। दोनों तकनीक से हाथी का लोकेशन मिलने लगा है। यह भी पढ़ें- 86 माह का डीए एरियर्स अटका, शिक्षकों-कर्मचारियों में आक्रोश, तत्काल भुगतान की मांग उठी कालरिंग के बाद 24 घण्टे तक कबरा हाथी का मूवमेंट थोड़ा कम था लेकिन अब यह उदयपुर के दौलतपुर के नजदीक जंगल में 17 हाथियों के झुंड से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पर है। इसे वन अधिकारी स्वाभाविक इसलिए मान रहे हैं क्योंकि नर हाथी समूह से थोड़ा दूर ही रहता है। चूंकि वह इंसानों के संपर्क में आया था इसलिए भी झुंड के दूसरे हाथी अभी उससे थोड़ी दूर हैं लेकिन इस परिस्थिति को यह माना जा रहा है कि वह झुंड का हिस्सा बन चुका है।