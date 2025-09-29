मेडिकल कॉलेज के छात्र ने खुद को गोली मारी, लंबे समय से डिप्रेशन में था युवक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: राजकिशोर नगर शक्ति चौक के पास रहने वाले 21 वर्षीय संस्कार सिंह ने रविवार देर रात खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। संस्कार मेडिकल कॉलेज का छात्र था और लंबे समय से डिप्रेशन में बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार घटना के वक्त वह कमरे में अकेला था। देर रात अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा तोड़ा गया तो संस्कार खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। उसे तुरंत सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मृतक के पिता चित्रसेन सिंह बिल्डर्स का काम करते हैं। परिजनों का कहना है कि संस्कार पढ़ाई को लेकर तनावग्रस्त था। सोमवार को उसे भोपाल उच्च शिक्षा के लिए रवाना होना था। परिवार को उम्मीद थी कि पढ़ाई शुरू होने से उसका मनोबल बढ़ेगा, लेकिन इससे पहले ही उसने यह कदम उठा लिया।
