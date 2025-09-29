मेरी खबरें
    Crime News: बिलासपुर में राजकिशोर नगर के पास रहने वाले 21 वर्षीय संस्कार सिंह ने रविवार देर रात खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। संस्कार मेडिकल कॉलेज का छात्र था और लंबे समय से पढ़ाई के तनाव के कारण डिप्रेशन में था। सोमवार को उसे उच्च शिक्षा के लिए भोपाल (Bhopal Medical Student Suicide) रवाना होना था, लेकिन इससे पहले ही उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।

    By sarfraj memon
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 02:27:07 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 02:27:07 PM (IST)
    मेडिकल कॉलेज के छात्र ने खुद को गोली मारी, लंबे समय से डिप्रेशन में था युवक
    मृतक संस्कार का फाइल फोटो

    HighLights

    1. मेडिकल कॉलेज के छात्र ने खुद को गोली मारी।
    2. छात्र लंबे समय से डिप्रेशन में बताया जा रहा था।
    3. भोपाल जाने से पहले 21 वर्षीय छात्र ने की आत्महत्या।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: राजकिशोर नगर शक्ति चौक के पास रहने वाले 21 वर्षीय संस्कार सिंह ने रविवार देर रात खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। संस्कार मेडिकल कॉलेज का छात्र था और लंबे समय से डिप्रेशन में बताया जा रहा है।

    गोली चलने की आवाज पर पहुंचे परिजन

    जानकारी के अनुसार घटना के वक्त वह कमरे में अकेला था। देर रात अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा तोड़ा गया तो संस्कार खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। उसे तुरंत सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    पढ़ाई को लेकर तनावग्रस्त था

    मृतक के पिता चित्रसेन सिंह बिल्डर्स का काम करते हैं। परिजनों का कहना है कि संस्कार पढ़ाई को लेकर तनावग्रस्त था। सोमवार को उसे भोपाल उच्च शिक्षा के लिए रवाना होना था। परिवार को उम्मीद थी कि पढ़ाई शुरू होने से उसका मनोबल बढ़ेगा, लेकिन इससे पहले ही उसने यह कदम उठा लिया।

