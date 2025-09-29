Indian Railway: नवरात्र-दशहरा पर रायपुर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, 200 पार हुई वेटिंग, सीट मिलना बनी चुनौती

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नवरात्र और दशहरा पर घर जाने वाले यात्रियों की संख्या हर दिन बढ़ते जा रही है। स्टेशन पर रोजाना 78 हजार से अधिक यात्री आ रहे हैं। जिस कारण यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने पहली बार टेंट की व्यवस्था भी की है। सामान्य दिनों में यात्रियों की संख्या 68 हजार तक रहती है। लेकिन बीते वर्ष नवरात्र के पंचमी में रायपुर स्टेशन पर 90 हजार तक यात्रियों की संख्या पहुंच गई थी।

जबकि इस साल 11 हजार कम पंचमी में 79 हजार यात्री ही पहुंचे। अभी दशहरा और छठ पूजा के लिए आने वाले यात्रियों से यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। हर रोज बढ़ती यात्रियों की भीड़ से ट्रेन में बर्थ मिलना चुनौती बन गया है और कई यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची का सामना करना पड़ रहा है। अनारक्षित टिकट काउंटर, एटीवीएम और अन्य माध्यमों से प्रतिदिन 18 हजार से अधिक टिकट बुक हो रही हैं, जो सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक है।

पहली बार टेंट लगाकर भीड़ प्रबंधन भीड़ को नियंत्रित करने और भगदड़ जैसी स्थिति से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के बाहर टेंट लगवाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब भीड़ को संभालने इस तरह का प्रयोग किया है। ये टेंट यात्रियों को प्रतीक्षा और बैठने की सुविधा देंगे। साथ ही यहां टीटीई भी हैं, जो यात्रियों की मदद कर रहे हैं। रेलवे ने नवरात्र और दशहरा के अलावा छठ पूजा तक यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त तैयारी करने का भी निर्णय लिया है। प्लेटफार्म पर आरपीएफ जवानों की संख्या बढ़ाई है और हेल्पडेस्क, मेडिकल टीम और पानी की सुविधा भी सुनिश्चित की है। चार नई ATVM मशीनों को इंस्टालेशन का इंतजार स्टेशन पर चार एटीवीएम मशीनें संचालित हैं। पीआरएस काउंटर के पास चार नई मशीनें इंस्टालेशन के लिए रखी हैं। अधिकारियों का दावा है कि 72 घंटों के भीतर ये चालू कर दी जाएंगी। मशीनें बढ़ने से टिकट लेने में आसानी होगी।