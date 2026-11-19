नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने पर लगी पाबंदी भी हटा दी है। ये सभी मामले वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद अमित बघेल की ओर से दिए गए बयान से जुड़े हैं।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को इन 14 मामलों में अमित बघेल को तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में होने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रायपुर केंद्रीय जेल से रिहाई मिली थी।