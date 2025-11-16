सरकारी स्कूल में हाजिरी लगा, भाई के निजी स्कूल चला जाता था छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोपी शिक्षक,पत्नी है प्रिंसिपल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सीता देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवसा की छात्रा पूनम रजक की आत्महत्या के मामले की विभागीय जांच में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। जांच टीम ने गवाहों के बयान में पाया है कि मृतका को प्रताड़ित करने के आरोपित शिक्षक रमेश साहू एलबी अपने शासकीय ड्यूटी पूर्व माध्यमिक शाला कडरी, रतनपुर में सिर्फ हाजिरी लगाकर अपने भाई के निजी स्कूल में आ जाते थे।

निजी स्कूल की प्राचार्य है पत्नी निजी स्कूल की प्राचार्य उनकी पत्नी स्कूल का संचालन कर रही थीं। जांच में शिक्षक व स्कूल प्रबंधन पर लगे आरोप की पुष्टि होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट जेडी कार्यालय भेजकर कठोर से कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की है।